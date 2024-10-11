https://ria.ru/20241011/belgorod-1977537530.html

Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 11.10.2024

Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО с 08.30 до 09.40 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:47

2024-10-11T10:47

2024-10-11T10:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 08.30 до 09.40 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Одиннадцатого октября текущего года с 08.30 до 09.40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241010/minoborony-1977323479.html

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белгородская область, россия