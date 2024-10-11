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В ГД рассказали о новой схеме обмана с премиальным банковским обслуживанием - РИА Новости, 11.10.2024
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02:23 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/bank-1977499561.html
В ГД рассказали о новой схеме обмана с премиальным банковским обслуживанием
В ГД рассказали о новой схеме обмана с премиальным банковским обслуживанием - РИА Новости, 11.10.2024
В ГД рассказали о новой схеме обмана с премиальным банковским обслуживанием
Мошенники стали звонить с поддельных номеров от имени банков и предлагать жертвам премиальное обслуживание. Если человек соглашается и начинает выполнять... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T02:23
2024-10-11T02:23
антон немкин (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Мошенники стали звонить с поддельных номеров от имени банков и предлагать жертвам премиальное обслуживание. Если человек соглашается и начинает выполнять "необходимые" действия, с его счетов могут пропасть все средства, рассказал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Мошенники стали звонить с поддельных номеров якобы от имени банков и предлагать жертвам премиальное обслуживание. В том случае, если человек соглашается и начинает выполнять "необходимые" действия, с его счетов могут пропасть все средства", - сказал он РИА Новости. Он отметил, что схема мошенничества с предложением премиального обслуживания от имени банка строится следующим образом: злоумышленники звонят жертве с номера, который выглядит как официальный номер банка. Это достигается с помощью технологии подмены номера, что создает иллюзию, будто звонок действительно идет от кредитной организации. Также номер может быть просто визуально очень похож на тот, с которого обычно могут позвонить из банка, рассказал Немкин. "Обычно звонящий представляется сотрудником банка и сообщает, что клиенту полагается премиальное обслуживание. Например, могут говорить о привилегированных банковских услугах, персональных предложениях, сниженных процентах по кредитам или эксклюзивных бонусах. Для усиления доверия мошенники могут использовать личные данные клиента, такие как его полное имя, последние транзакции или тип счета. Это внушает доверие и заставляет жертву поверить, что звонок действительно от банка", - отметил депутат. По словам парламентария, далее мошенники объясняют, что для активации премиального обслуживания или подтверждения данных необходимо пройти определенные "процедуры". Например, они могут попросить предоставить личные данные, такие как паспортные данные, кодовое слово, номер карты или PIN-код. В некоторых случаях могут также "потребоваться" одноразовые пароли для подтверждения транзакций или входа в онлайн-банкинг. Кроме того, злоумышленники создают ощущение срочности или эксклюзивности предложения, чтобы жертва быстрее предоставила информацию. "Получив необходимую информацию, мошенники могут немедленно воспользоваться ею для кражи денег с банковских счетов. Например, они могут перевести средства на свои счета, открыть кредиты на имя жертвы. Как только средства украдены, злоумышленники быстро исчезают, а жертва узнает о преступлении только тогда, когда видит списания в банковской выписке или получает уведомления от банка. Эта схема опасна тем, что внешне звонок выглядит правдоподобно, а мошенники часто действуют профессионально, используя реальную информацию о клиенте, что заставляет людей менее критично относиться к запросам на предоставление конфиденциальных данных", - добавил Немкин. Депутат призвал всегда быть настороже и критически оценивать входящие звонки, даже если они поступают с номера, который выглядит как номер банка. "Никогда не стоит предоставлять личные данные, пароли или коды подтверждения, если вы не инициировали звонок сами. Официальные банковские службы никогда не просят по телефону предоставить конфиденциальную информацию или пароли для доступа к счету. Если возникли сомнения, лучше завершить разговор и перезвонить в банк по номеру, указанному на сайте или в официальном мобильном приложении", - добавил он.
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антон немкин (депутат), госдума рф
Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В ГД рассказали о новой схеме обмана с премиальным банковским обслуживанием

Депутат Немкин: мошенники от имени банков предлагают премиальное обслуживание

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Мошенники стали звонить с поддельных номеров от имени банков и предлагать жертвам премиальное обслуживание. Если человек соглашается и начинает выполнять "необходимые" действия, с его счетов могут пропасть все средства, рассказал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
"Мошенники стали звонить с поддельных номеров якобы от имени банков и предлагать жертвам премиальное обслуживание. В том случае, если человек соглашается и начинает выполнять "необходимые" действия, с его счетов могут пропасть все средства", - сказал он РИА Новости.
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Он отметил, что схема мошенничества с предложением премиального обслуживания от имени банка строится следующим образом: злоумышленники звонят жертве с номера, который выглядит как официальный номер банка. Это достигается с помощью технологии подмены номера, что создает иллюзию, будто звонок действительно идет от кредитной организации. Также номер может быть просто визуально очень похож на тот, с которого обычно могут позвонить из банка, рассказал Немкин.
"Обычно звонящий представляется сотрудником банка и сообщает, что клиенту полагается премиальное обслуживание. Например, могут говорить о привилегированных банковских услугах, персональных предложениях, сниженных процентах по кредитам или эксклюзивных бонусах. Для усиления доверия мошенники могут использовать личные данные клиента, такие как его полное имя, последние транзакции или тип счета. Это внушает доверие и заставляет жертву поверить, что звонок действительно от банка", - отметил депутат.
По словам парламентария, далее мошенники объясняют, что для активации премиального обслуживания или подтверждения данных необходимо пройти определенные "процедуры". Например, они могут попросить предоставить личные данные, такие как паспортные данные, кодовое слово, номер карты или PIN-код. В некоторых случаях могут также "потребоваться" одноразовые пароли для подтверждения транзакций или входа в онлайн-банкинг.
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Кроме того, злоумышленники создают ощущение срочности или эксклюзивности предложения, чтобы жертва быстрее предоставила информацию.
"Получив необходимую информацию, мошенники могут немедленно воспользоваться ею для кражи денег с банковских счетов. Например, они могут перевести средства на свои счета, открыть кредиты на имя жертвы. Как только средства украдены, злоумышленники быстро исчезают, а жертва узнает о преступлении только тогда, когда видит списания в банковской выписке или получает уведомления от банка. Эта схема опасна тем, что внешне звонок выглядит правдоподобно, а мошенники часто действуют профессионально, используя реальную информацию о клиенте, что заставляет людей менее критично относиться к запросам на предоставление конфиденциальных данных", - добавил Немкин.
Депутат призвал всегда быть настороже и критически оценивать входящие звонки, даже если они поступают с номера, который выглядит как номер банка.
"Никогда не стоит предоставлять личные данные, пароли или коды подтверждения, если вы не инициировали звонок сами. Официальные банковские службы никогда не просят по телефону предоставить конфиденциальную информацию или пароли для доступа к счету. Если возникли сомнения, лучше завершить разговор и перезвонить в банк по номеру, указанному на сайте или в официальном мобильном приложении", - добавил он.
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