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Бахрушинский музей показывает костюмы Плисецкой из балета "Анна Каренина" - РИА Новости, 11.10.2024
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Музейные маршруты России
 
16:31 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/bakhrushinskiyplisetskaya-1977635635.html
Бахрушинский музей показывает костюмы Плисецкой из балета "Анна Каренина"
Бахрушинский музей показывает костюмы Плисецкой из балета "Анна Каренина" - РИА Новости, 11.10.2024
Бахрушинский музей показывает костюмы Плисецкой из балета "Анна Каренина"
– РИА Новости. Бахрушинский музей открыл выставку "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной", посвященную 50-летию выхода фильма-балета "Анна... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:31
2024-10-11T16:31
музейные маршруты россии
майя плисецкая
большой театр
лев толстой (писатель)
театральный музей имени бахрушина
кристина трубинова
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Бахрушинский музей открыл выставку "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной", посвященную 50-летию выхода фильма-балета "Анна Каренина", сообщили в пресс-службе музея.&quot;В камерном пространстве музея-квартиры проект &quot;Майя Плисецкая: от Бетси Тверской до Анны Карениной&quot; представил историю воплощения мечты балерины исполнить роль главной героини великого произведения Льва Толстого. Фильм-балет стал не только первой хореографической интерпретацией романа, но и дебютом Плисецкой-хореографа&quot;, - говорится в сообщении.В 1972 году Плисецкая осуществила постановку балета "Анна Каренина" на сцене Большого театра. А в 1974-м признанные мастера операторского искусства Маргарита Пилихина и Валентин Пиганов сняли балет на пленку – так появился знаменитый фильм, отмечающий свой полувековой юбилей."Помимо блестящего выступления Плисецкой, фильм знаменит еще и тем, что костюмы для него шил сам Пьер Карден, что стало беспрецедентным событием для советской киноиндустрии", - сказала сказала заведующая музеем-квартирой Плисецкой Оксана Карнович.Она отметила, что кутюрье вспоминал, что, пытаясь представить каждый костюм, вначале слушал музыку, а потом смотрел, как танцем и жестами Плисецкая показывала "свою Каренину". Карден создал 10 платьев, в которых были сохранены исторические силуэты ХIХ века, но при этом в них можно было летать по сцене без малейшего риска для хореографии высочайшего уровня.В фондах Бахрушинского музея хранится редкое собрание предметов, фото и видеоматериалов искусства Майи Плисецкой, в том числе связанных с фильмом-балетом "Анна Каренина".
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майя плисецкая, большой театр, лев толстой (писатель), театральный музей имени бахрушина, кристина трубинова
Музейные маршруты России, Майя Плисецкая, Большой театр, Лев Толстой (писатель), Театральный музей имени Бахрушина, Кристина Трубинова

Бахрушинский музей показывает костюмы Плисецкой из балета "Анна Каренина"

© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
Выставка Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной Бахрушинского театрального музея - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Бахрушинский музей открыл выставку "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной", посвященную 50-летию выхода фильма-балета "Анна Каренина", сообщили в пресс-службе музея.
«

"В камерном пространстве музея-квартиры проект "Майя Плисецкая: от Бетси Тверской до Анны Карениной" представил историю воплощения мечты балерины исполнить роль главной героини великого произведения Льва Толстого. Фильм-балет стал не только первой хореографической интерпретацией романа, но и дебютом Плисецкой-хореографа", - говорится в сообщении.

© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
Выставка Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной Бахрушинского театрального музея
Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 3
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
Выставка Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной Бахрушинского театрального музея
Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 3
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
Выставка Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной Бахрушинского театрального музея
Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 3
Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 3
Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 3
Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 3
В 1972 году Плисецкая осуществила постановку балета "Анна Каренина" на сцене Большого театра. А в 1974-м признанные мастера операторского искусства Маргарита Пилихина и Валентин Пиганов сняли балет на пленку – так появился знаменитый фильм, отмечающий свой полувековой юбилей.
"Помимо блестящего выступления Плисецкой, фильм знаменит еще и тем, что костюмы для него шил сам Пьер Карден, что стало беспрецедентным событием для советской киноиндустрии", - сказала сказала заведующая музеем-квартирой Плисецкой Оксана Карнович.
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
Выставка Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной Бахрушинского театрального музея - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
Она отметила, что кутюрье вспоминал, что, пытаясь представить каждый костюм, вначале слушал музыку, а потом смотрел, как танцем и жестами Плисецкая показывала "свою Каренину". Карден создал 10 платьев, в которых были сохранены исторические силуэты ХIХ века, но при этом в них можно было летать по сцене без малейшего риска для хореографии высочайшего уровня.
В фондах Бахрушинского музея хранится редкое собрание предметов, фото и видеоматериалов искусства Майи Плисецкой, в том числе связанных с фильмом-балетом "Анна Каренина".
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