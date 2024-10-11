Бахрушинский музей показывает костюмы Плисецкой из балета "Анна Каренина"
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Бахрушинский музей открыл выставку "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной", посвященную 50-летию выхода фильма-балета "Анна Каренина", сообщили в пресс-службе музея.
«
"В камерном пространстве музея-квартиры проект "Майя Плисецкая: от Бетси Тверской до Анны Карениной" представил историю воплощения мечты балерины исполнить роль главной героини великого произведения Льва Толстого. Фильм-балет стал не только первой хореографической интерпретацией романа, но и дебютом Плисецкой-хореографа", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 3
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 3
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 3
Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 3
Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 3
Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 3
В 1972 году Плисецкая осуществила постановку балета "Анна Каренина" на сцене Большого театра. А в 1974-м признанные мастера операторского искусства Маргарита Пилихина и Валентин Пиганов сняли балет на пленку – так появился знаменитый фильм, отмечающий свой полувековой юбилей.
"Помимо блестящего выступления Плисецкой, фильм знаменит еще и тем, что костюмы для него шил сам Пьер Карден, что стало беспрецедентным событием для советской киноиндустрии", - сказала сказала заведующая музеем-квартирой Плисецкой Оксана Карнович.
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
Выставка "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной" Бахрушинского театрального музея
Она отметила, что кутюрье вспоминал, что, пытаясь представить каждый костюм, вначале слушал музыку, а потом смотрел, как танцем и жестами Плисецкая показывала "свою Каренину". Карден создал 10 платьев, в которых были сохранены исторические силуэты ХIХ века, но при этом в них можно было летать по сцене без малейшего риска для хореографии высочайшего уровня.
В фондах Бахрушинского музея хранится редкое собрание предметов, фото и видеоматериалов искусства Майи Плисецкой, в том числе связанных с фильмом-балетом "Анна Каренина".