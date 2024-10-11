https://ria.ru/20241011/bakhrushinskiyplisetskaya-1977635635.html

Бахрушинский музей показывает костюмы Плисецкой из балета "Анна Каренина"

Бахрушинский музей показывает костюмы Плисецкой из балета "Анна Каренина" - РИА Новости, 11.10.2024

Бахрушинский музей показывает костюмы Плисецкой из балета "Анна Каренина"

– РИА Новости. Бахрушинский музей открыл выставку "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной", посвященную 50-летию выхода фильма-балета "Анна... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:31

2024-10-11T16:31

2024-10-11T16:31

музейные маршруты россии

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лев толстой (писатель)

театральный музей имени бахрушина

кристина трубинова

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Бахрушинский музей открыл выставку "Майя Плисецкая: От Бетси Тверской до Анны Карениной", посвященную 50-летию выхода фильма-балета "Анна Каренина", сообщили в пресс-службе музея."В камерном пространстве музея-квартиры проект "Майя Плисецкая: от Бетси Тверской до Анны Карениной" представил историю воплощения мечты балерины исполнить роль главной героини великого произведения Льва Толстого. Фильм-балет стал не только первой хореографической интерпретацией романа, но и дебютом Плисецкой-хореографа", - говорится в сообщении.В 1972 году Плисецкая осуществила постановку балета "Анна Каренина" на сцене Большого театра. А в 1974-м признанные мастера операторского искусства Маргарита Пилихина и Валентин Пиганов сняли балет на пленку – так появился знаменитый фильм, отмечающий свой полувековой юбилей."Помимо блестящего выступления Плисецкой, фильм знаменит еще и тем, что костюмы для него шил сам Пьер Карден, что стало беспрецедентным событием для советской киноиндустрии", - сказала сказала заведующая музеем-квартирой Плисецкой Оксана Карнович.Она отметила, что кутюрье вспоминал, что, пытаясь представить каждый костюм, вначале слушал музыку, а потом смотрел, как танцем и жестами Плисецкая показывала "свою Каренину". Карден создал 10 платьев, в которых были сохранены исторические силуэты ХIХ века, но при этом в них можно было летать по сцене без малейшего риска для хореографии высочайшего уровня.В фондах Бахрушинского музея хранится редкое собрание предметов, фото и видеоматериалов искусства Майи Плисецкой, в том числе связанных с фильмом-балетом "Анна Каренина".

https://ria.ru/20241003/golovinparizh-1976182826.html

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майя плисецкая, большой театр, лев толстой (писатель), театральный музей имени бахрушина, кристина трубинова