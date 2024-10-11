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На Рублевском шоссе в Москве столкнулись легковушка и автобус - РИА Новости, 11.10.2024
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21:14 11.10.2024
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На Рублевском шоссе в Москве столкнулись легковушка и автобус
На Рублевском шоссе в Москве столкнулись легковушка и автобус - РИА Новости, 11.10.2024
На Рублевском шоссе в Москве столкнулись легковушка и автобус
Один человек погиб в результате столкновения легковой машины с автобусом на Рублевском шоссе в Москве, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T21:14
2024-10-11T21:14
происшествия
авто
рублевское шоссе
москва
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Один человек погиб в результате столкновения легковой машины с автобусом на Рублевском шоссе в Москве, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. "На Рублевском шоссе, в районе дома 20, произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что оперативные службы работают на месте, сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.
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происшествия, авто, рублевское шоссе, москва
Происшествия, Авто, Рублевское шоссе, Москва
На Рублевском шоссе в Москве столкнулись легковушка и автобус

В Москве легковушка столкнулась с автобусом, один человек погиб

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Один человек погиб в результате столкновения легковой машины с автобусом на Рублевском шоссе в Москве, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
"На Рублевском шоссе, в районе дома 20, произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативные службы работают на месте, сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.
Место столкновения автобуса и грузовика в Астраханской области. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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ПроисшествияАвтоРублевское шоссеМосква
 
 
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