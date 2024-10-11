https://ria.ru/20241011/avtobus-1977685779.html

На Рублевском шоссе в Москве столкнулись легковушка и автобус

На Рублевском шоссе в Москве столкнулись легковушка и автобус - РИА Новости, 11.10.2024

На Рублевском шоссе в Москве столкнулись легковушка и автобус

Один человек погиб в результате столкновения легковой машины с автобусом на Рублевском шоссе в Москве, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T21:14

2024-10-11T21:14

2024-10-11T21:14

происшествия

авто

рублевское шоссе

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148319/87/1483198702_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9fb54a804b04f92cb13b23011a626fdd.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Один человек погиб в результате столкновения легковой машины с автобусом на Рублевском шоссе в Москве, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. "На Рублевском шоссе, в районе дома 20, произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что оперативные службы работают на месте, сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20241011/dtp-1977646318.html

рублевское шоссе

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, рублевское шоссе, москва