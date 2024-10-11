https://ria.ru/20241011/avianosets-1977577191.html
СМИ рассказали о слежке США за российским авианосцем "Адмирал Кузнецов"
СМИ рассказали о слежке США за российским авианосцем "Адмирал Кузнецов" - РИА Новости, 11.10.2024
СМИ рассказали о слежке США за российским авианосцем "Адмирал Кузнецов"
Военно-морские силы США следили за российским авианосцем "Адмирал Кузнецов" в 2011 году, пишет бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:58
2024-10-11T12:58
2024-10-11T14:09
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Военно-морские силы США следили за российским авианосцем "Адмирал Кузнецов" в 2011 году, пишет бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest."Во время развертывания в Средиземном море ради оказания поддержки Сирии в 2011 году ВМС США внимательно следили за авианосцем, опасаясь, что он может затонуть", — утверждает эксперт.Как отметил Вейхерт, слежка за российским судном была приказана Шестому флоту американских Военно-морских сил, который должен был оказать помощь в случае затопления авианосца."Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" — советский и российский авианесущий крейсер проекта 1143.5, единственный авианесущий корабль и флагман Военно-морского флота России. Шестого декабря 2011 года "Адмирал Кузнецов" отправился вместе с отрядом кораблей Северного флота в Средиземное море к берегам Сирии.
https://ria.ru/20241007/tekhnologii-1976841767.html
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сша, средиземное море, сирия, в мире, россия
США, Средиземное море, Сирия, В мире, Россия
СМИ рассказали о слежке США за российским авианосцем "Адмирал Кузнецов"
TNI: США следили за российским авианосцем "Адмирал Кузнецов" в 2011 году