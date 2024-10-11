https://ria.ru/20241011/asean-1977511584.html

Страны АСЕАН приняли совместную декларацию

Страны АСЕАН приняли совместную декларацию - РИА Новости, 11.10.2024

Страны АСЕАН приняли совместную декларацию

На фоне новых глобальных и региональных вызовов, которые становятся всё более взаимосвязанными, страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T08:01

2024-10-11T08:01

2024-10-11T08:01

в мире

лаос

вьентьян (город)

юго-восточная азия

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ВЬЕНТЬЯН, 11 окт - РИА Новости. На фоне новых глобальных и региональных вызовов, которые становятся всё более взаимосвязанными, страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будут укреплять АСЕАНоцентричную региональную архитектуру в Индо-Тихоокеанском (Азиатско-Тихоокеанском) регионе, говорится в совместной декларации лидеров стран регионального блока, принятой на его саммите, который прошел в столице Лаоса Вьентьяне. "Выражаем решимость АСЕАН в формировании и руководстве развивающейся региональной архитектурой, которая строится на механизмах под руководством АСЕАН, и в обеспечении того, чтобы геополитические и геостратегические сдвиги продолжали приносить, а не нарушать, мир, безопасность, стабильность и процветание народов Юго-Восточной Азии, а также в более широком Азиатско-Тихоокеанском или Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в декларации. Лидеры регионального блока заявляют также, что будут укреплять центральную роль АСЕАН и содействовать обсуждениям стратегических вопросов для построения стратегического доверия, уверенности и взаимовыгодного сотрудничества посредством механизмов под руководством АСЕАН, включая механизмы АСЕАН плюс один, АСЕАН плюс три, Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности (ARF), Совещание министров обороны АСЕАН плюс и Расширенный морской форум АСЕАН для поддержания и продвижения обстановке мира, способствующей устойчивому росту. "Страны АСЕАН берут на себя обязательство построить готовую к будущему АСЕАН, а также ориентированную на АСЕАН открытую, прозрачную, устойчивую, инклюзивную и основанную на правилах региональную архитектуру, поддерживающую международное право, путем обеспечения культуры диалога, взаимодействия и сотрудничества в АСЕАН и Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в документе. В состав АСЕАН входят Таиланд, Малайзия Сингапур, Бруней, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В 2024 году переходящее председательство в региональном блоке осуществляет Лаос. По окончании серии саммитов АСЕАН и диалоговых партнеров блока, проходящей в столице Лаоса, председательство в АСЕАН на 2025 год перейдет к Малайзии.

https://ria.ru/20241010/stuglev-1977474135.html

https://ria.ru/20240808/shos-1964933792.html

лаос

вьентьян (город)

юго-восточная азия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лаос, вьентьян (город), юго-восточная азия