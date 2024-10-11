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Алаудинов намерен уйти на пенсию после окончания СВО - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:22 11.10.2024 (обновлено: 18:28 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/alaudinov-1977668192.html
Алаудинов намерен уйти на пенсию после окончания СВО
Алаудинов намерен уйти на пенсию после окончания СВО - РИА Новости, 11.10.2024
Алаудинов намерен уйти на пенсию после окончания СВО
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в интервью "Комсомольской... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:22
2024-10-11T18:28
специальная военная операция на украине
россия
апты алаудинов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в интервью "Комсомольской правде", что не видит себя политиком и после окончания СВО намерен уйти на пенсию. "Я себя не вижу политиком вообще - нигде и никак. Мое дело – довоевать до конца СВО и уйти на пенсию", - сказал Алаудинов. Он также напомнил, что уже практически 30 лет находится на военной службе. "Мне кажется, я долг Родине отдал. И считаю, что я должен пойти спокойно на пенсию, оставив все для более молодых, с хорошим энергетическим ресурсом ребят, чтобы они тоже могли дерзать во благо нашего Отечества", - объяснил он. Также он напомнил, что ранее уже не раз говорил о том, что СВО завершится "в этом году".
https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977666548.html
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россия, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Апты Алаудинов
Алаудинов намерен уйти на пенсию после окончания СВО

Алаудинов заявил, что не видит себя политиком и после СВО уйдет на пенсию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в интервью "Комсомольской правде", что не видит себя политиком и после окончания СВО намерен уйти на пенсию.
"Я себя не вижу политиком вообще - нигде и никак. Мое дело – довоевать до конца СВО и уйти на пенсию", - сказал Алаудинов.
Он также напомнил, что уже практически 30 лет находится на военной службе.
"Мне кажется, я долг Родине отдал. И считаю, что я должен пойти спокойно на пенсию, оставив все для более молодых, с хорошим энергетическим ресурсом ребят, чтобы они тоже могли дерзать во благо нашего Отечества", - объяснил он.
Также он напомнил, что ранее уже не раз говорил о том, что СВО завершится "в этом году".
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАпты Алаудинов
 
 
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