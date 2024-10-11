https://ria.ru/20241011/alaudinov-1977668192.html

Алаудинов намерен уйти на пенсию после окончания СВО

Алаудинов намерен уйти на пенсию после окончания СВО - РИА Новости, 11.10.2024

Алаудинов намерен уйти на пенсию после окончания СВО

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в интервью "Комсомольской... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:22

2024-10-11T18:22

2024-10-11T18:28

специальная военная операция на украине

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апты алаудинов

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в интервью "Комсомольской правде", что не видит себя политиком и после окончания СВО намерен уйти на пенсию. "Я себя не вижу политиком вообще - нигде и никак. Мое дело – довоевать до конца СВО и уйти на пенсию", - сказал Алаудинов. Он также напомнил, что уже практически 30 лет находится на военной службе. "Мне кажется, я долг Родине отдал. И считаю, что я должен пойти спокойно на пенсию, оставив все для более молодых, с хорошим энергетическим ресурсом ребят, чтобы они тоже могли дерзать во благо нашего Отечества", - объяснил он. Также он напомнил, что ранее уже не раз говорил о том, что СВО завершится "в этом году".

https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977666548.html

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россия, апты алаудинов