https://ria.ru/20241011/aksenov-1977607700.html

Аксенов призвал отказаться от термина новые регионы

Аксенов призвал отказаться от термина новые регионы - РИА Новости, 11.10.2024

Аксенов призвал отказаться от термина новые регионы

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области являются историческими регионами России, поэтому от термина "новые регионы" лучше... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:42

2024-10-11T14:42

2024-10-11T14:42

россия

луганская народная республика

запорожская область

сергей аксенов (политик)

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885976_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_906b9503c7ff9b982a6da2c1e0f2f191.jpg

ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости. Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области являются историческими регионами России, поэтому от термина "новые регионы" лучше отказаться, считает глава Крыма Сергей Аксенов. "(Это) исторические регионы Российской империи. Люди всегда были наши. Советский Союз был. Какие они новые? Исторические российские регионы всегда были. От риторики "новые" потихоньку надо уходить", - сказал Аксенов на конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России". Он отметил мужество людей, которые занимаются восстановлением жизни на освобожденных территориях, и выразил благодарность жителям, которые проявляют понимание и терпение в сложных условиях. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

https://ria.ru/20230620/regiony-1879312737.html

https://ria.ru/20240804/okrug-1963931228.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, запорожская область, сергей аксенов (политик), владимир путин, общество