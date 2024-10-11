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Аксенов призвал отказаться от термина новые регионы - РИА Новости, 11.10.2024
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14:42 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/aksenov-1977607700.html
Аксенов призвал отказаться от термина новые регионы
Аксенов призвал отказаться от термина новые регионы - РИА Новости, 11.10.2024
Аксенов призвал отказаться от термина новые регионы
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области являются историческими регионами России, поэтому от термина "новые регионы" лучше... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:42
2024-10-11T14:42
россия
луганская народная республика
запорожская область
сергей аксенов (политик)
владимир путин
общество
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ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости. Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области являются историческими регионами России, поэтому от термина "новые регионы" лучше отказаться, считает глава Крыма Сергей Аксенов. "(Это) исторические регионы Российской империи. Люди всегда были наши. Советский Союз был. Какие они новые? Исторические российские регионы всегда были. От риторики "новые" потихоньку надо уходить", - сказал Аксенов на конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России". Он отметил мужество людей, которые занимаются восстановлением жизни на освобожденных территориях, и выразил благодарность жителям, которые проявляют понимание и терпение в сложных условиях. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
https://ria.ru/20230620/regiony-1879312737.html
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россия
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россия, луганская народная республика, запорожская область, сергей аксенов (политик), владимир путин, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Общество
Аксенов призвал отказаться от термина новые регионы

Глава Крыма призвал отказаться от термина новые регионы в пользу исторических

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости. Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области являются историческими регионами России, поэтому от термина "новые регионы" лучше отказаться, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
"(Это) исторические регионы Российской империи. Люди всегда были наши. Советский Союз был. Какие они новые? Исторические российские регионы всегда были. От риторики "новые" потихоньку надо уходить", - сказал Аксенов на конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России".
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Нарышкин признался, что не любит термин "новые регионы"
20 июня 2023, 12:12
Он отметил мужество людей, которые занимаются восстановлением жизни на освобожденных территориях, и выразил благодарность жителям, которые проявляют понимание и терпение в сложных условиях.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Создание нового федерального округа пока не обсуждают, заявил источник
4 августа, 03:29
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинОбщество
 
 
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