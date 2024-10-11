Рейтинг@Mail.ru
Более 1 тонны подмосковных томатов продегустировали на агровыставке - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:10 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/agrovystavka-1977676220.html
Более 1 тонны подмосковных томатов продегустировали на агровыставке
Более 1 тонны подмосковных томатов продегустировали на агровыставке - РИА Новости, 11.10.2024
Более 1 тонны подмосковных томатов продегустировали на агровыставке
На стенде Подмосковья в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень" посетители продегустировали более 1 тонны томатов от местного производителя, сообщает... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T19:10
2024-10-11T19:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754496503_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_6b76147cde5b13c43490497f8ed0becc.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На стенде Подмосковья в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень" посетители продегустировали более 1 тонны томатов от местного производителя, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Отмечается, что стенд Московской области представляет статистику развития АПК за последние 10 лет: достижения науки в области селекции и генетики, лидерство в объемах производства продукции, экспортный потенциал и стратегические планы развития. В выставке также принимают участие 12 региональных производителей, в числе которых компания, которая занимается выращиванием овощей защищенного грунта на круглогодичной основе в тепличном комплексе. Производственная мощность достигает 16 тысяч тонн овощей в год. На стенде Подмосковья посетители продегустировали томаты различных сортов, включая зеленые и красные черри, а также увидели процесс выращивания на различных стадиях. В пресс-службе дополнили, что компания также реализует проект строительства первого в стране селекционно-семеноводческого центра по промышленному производству семян томатов, что позволит заместить около 50% импортных семян. Годовой объем производства составит 110-120 миллионов штук.
https://ria.ru/20241008/podmoskove-1977012266.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754496503_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_811c03c0c1f41813290fb4eae905382f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 1 тонны подмосковных томатов продегустировали на агровыставке

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТоматы
Томаты - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Томаты
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На стенде Подмосковья в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень" посетители продегустировали более 1 тонны томатов от местного производителя, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Отмечается, что стенд Московской области представляет статистику развития АПК за последние 10 лет: достижения науки в области селекции и генетики, лидерство в объемах производства продукции, экспортный потенциал и стратегические планы развития.
В выставке также принимают участие 12 региональных производителей, в числе которых компания, которая занимается выращиванием овощей защищенного грунта на круглогодичной основе в тепличном комплексе. Производственная мощность достигает 16 тысяч тонн овощей в год. На стенде Подмосковья посетители продегустировали томаты различных сортов, включая зеленые и красные черри, а также увидели процесс выращивания на различных стадиях.
В пресс-службе дополнили, что компания также реализует проект строительства первого в стране селекционно-семеноводческого центра по промышленному производству семян томатов, что позволит заместить около 50% импортных семян. Годовой объем производства составит 110-120 миллионов штук.
Проект стенда Московской области на выставке Золотая осень 2024 - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Подмосковье представит свой стенд на выставке "Золотая осень"
8 октября, 16:37
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала