https://ria.ru/20241011/agrovystavka-1977676220.html
Более 1 тонны подмосковных томатов продегустировали на агровыставке
Более 1 тонны подмосковных томатов продегустировали на агровыставке - РИА Новости, 11.10.2024
Более 1 тонны подмосковных томатов продегустировали на агровыставке
На стенде Подмосковья в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень" посетители продегустировали более 1 тонны томатов от местного производителя, сообщает... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T19:10
2024-10-11T19:10
2024-10-11T19:10
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На стенде Подмосковья в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень" посетители продегустировали более 1 тонны томатов от местного производителя, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Отмечается, что стенд Московской области представляет статистику развития АПК за последние 10 лет: достижения науки в области селекции и генетики, лидерство в объемах производства продукции, экспортный потенциал и стратегические планы развития. В выставке также принимают участие 12 региональных производителей, в числе которых компания, которая занимается выращиванием овощей защищенного грунта на круглогодичной основе в тепличном комплексе. Производственная мощность достигает 16 тысяч тонн овощей в год. На стенде Подмосковья посетители продегустировали томаты различных сортов, включая зеленые и красные черри, а также увидели процесс выращивания на различных стадиях. В пресс-службе дополнили, что компания также реализует проект строительства первого в стране селекционно-семеноводческого центра по промышленному производству семян томатов, что позволит заместить около 50% импортных семян. Годовой объем производства составит 110-120 миллионов штук.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На стенде Подмосковья в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень" посетители продегустировали более 1 тонны томатов от местного производителя, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Отмечается, что стенд Московской области представляет статистику развития АПК за последние 10 лет: достижения науки в области селекции и генетики, лидерство в объемах производства продукции, экспортный потенциал и стратегические планы развития.
В выставке также принимают участие 12 региональных производителей, в числе которых компания, которая занимается выращиванием овощей защищенного грунта на круглогодичной основе в тепличном комплексе. Производственная мощность достигает 16 тысяч тонн овощей в год. На стенде Подмосковья посетители продегустировали томаты различных сортов, включая зеленые и красные черри, а также увидели процесс выращивания на различных стадиях.
В пресс-службе дополнили, что компания также реализует проект строительства первого в стране селекционно-семеноводческого центра по промышленному производству семян томатов, что позволит заместить около 50% импортных семян. Годовой объем производства составит 110-120 миллионов штук.