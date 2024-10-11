https://ria.ru/20241011/adygeya-1977546684.html

Адыгея на "Золотой осени" впервые представила органические продукты

Адыгея на "Золотой осени" впервые представила органические продукты - РИА Новости, 11.10.2024

Адыгея на "Золотой осени" впервые представила органические продукты

Адыгея на агропромышленной выставке "Золотая осень", которая в эти дни проходит в Москве, впервые представила органические продукты, сообщил глава региона Мурат РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:21

2024-10-11T11:21

2024-10-11T11:21

республика адыгея

москва

мурат кумпилов

роскачество

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Адыгея на агропромышленной выставке "Золотая осень", которая в эти дни проходит в Москве, впервые представила органические продукты, сообщил глава региона Мурат Кумпилов. Кумпилов в своем телеграм-канале рассказал, что стенд Адыгеи на "Золотой осени" привлекает гостей не только адыгейским сыром, но и моцареллой, сырами из козьего молока, твердыми сырами. Также там презентованы мясомолочная и консервированная продукция, соки и напитки, фрукты и овощи. Помимо этого, он подчеркнул, что республика уже вошла в рейтинг регионов России, где постепенно растет число сертифицированных производителей органической сельхозпродукции. "Сейчас у нас четыре предприятия и два фермера получили соответствующие сертификаты от Роскачества. И в этом году мы впервые презентовали на стенде органическую продукцию: мёд, порошок из топинамбура, препараты на основе диоскореи, различные биодобавки к пище. То есть, представленные товары региона изготовлены без применения синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста... Посетители могут попробовать разнообразные сладости и другие продукты, которые уже широко известны потребителю как качественные и экологически чистые товары", – написал он. Кумпилов выразил уверенность, что продукция из Адыгеи будет оценена посетителями и экспертами "Золотой осени". "В целом, мы последовательно работаем над выполнением задачи президента по обеспечению продовольственной безопасности страны. Стремимся к тому, чтобы все наши товары под маркой “Сделано в Адыгее” означали только высокое качество и были востребованы на потребительском рынке страны", – добавил глава республики.

https://ria.ru/20241008/adygeya-1977056788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мурат кумпилов, роскачество