Адыгея на "Золотой осени" впервые представила органические продукты
© Фото : Пресс-служба правительства Республики АдыгеяАдыгея на "Золотой осени" впервые представила органические продукты
© Фото : Пресс-служба правительства Республики Адыгея
Адыгея на "Золотой осени" впервые представила органические продукты
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Адыгея на агропромышленной выставке "Золотая осень", которая в эти дни проходит в Москве, впервые представила органические продукты, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
Кумпилов в своем телеграм-канале рассказал, что стенд Адыгеи на "Золотой осени" привлекает гостей не только адыгейским сыром, но и моцареллой, сырами из козьего молока, твердыми сырами. Также там презентованы мясомолочная и консервированная продукция, соки и напитки, фрукты и овощи. Помимо этого, он подчеркнул, что республика уже вошла в рейтинг регионов России, где постепенно растет число сертифицированных производителей органической сельхозпродукции.
"Сейчас у нас четыре предприятия и два фермера получили соответствующие сертификаты от Роскачества. И в этом году мы впервые презентовали на стенде органическую продукцию: мёд, порошок из топинамбура, препараты на основе диоскореи, различные биодобавки к пище. То есть, представленные товары региона изготовлены без применения синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста... Посетители могут попробовать разнообразные сладости и другие продукты, которые уже широко известны потребителю как качественные и экологически чистые товары", – написал он.
Кумпилов выразил уверенность, что продукция из Адыгеи будет оценена посетителями и экспертами "Золотой осени".
"В целом, мы последовательно работаем над выполнением задачи президента по обеспечению продовольственной безопасности страны. Стремимся к тому, чтобы все наши товары под маркой “Сделано в Адыгее” означали только высокое качество и были востребованы на потребительском рынке страны", – добавил глава республики.