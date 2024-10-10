https://ria.ru/20241010/zoloto-otkrytiy-1977462347.html

"Золото открытий": выставка, мини-сериал и мотивирующий проект для молодежи

"Золото открытий": выставка, мини-сериал и мотивирующий проект для молодежи - РИА Новости, 10.10.2024

"Золото открытий": выставка, мини-сериал и мотивирующий проект для молодежи

Иркутский Дом молодежи приглашает на фотовыставку "Золото открытий". Она знакомит зрителей с индустрией золотодобычи в современных условиях, новыми технологиями РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:41

2024-10-10T19:41

2024-10-10T19:44

россия

бодайбинский район

иркутск

культура

иркутская область

золотодобывающая компания "полюс"

выставки

музеи

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Иркутский Дом молодежи приглашает на фотовыставку "Золото открытий". Она знакомит зрителей с индустрией золотодобычи в современных условиях, новыми технологиями и людьми, которые ими управляют, а попутно – с суровой, но удивительной природой Приангарья.Фотовыставка стала одним из итогов совместного проекта золотодобывающей компании "Полюс" и клуба путешественников "Градусы открытий". В экспозицию вошли самые захватывающие кадры, сделанные во время иркутской части специальной экспедиции команды в четыре региона присутствия компании "Полюс". Профессиональные географы, трэвел-журналисты и блогеры побывали в том числе в Бодайбинском районе Приангарья – одном из самых современных центров золотодобычи в России. В частности, на крупнейших месторождениях золота Вернинском и Сухом Логе.Золотой слиток в руках – это сильные эмоции!"Как географ и путешественник я побывал во многих уголках нашей страны. Но до проекта "Золото открытий" на золотодобывающих предприятиях раньше никогда не был. С помощью коллег из "Полюса" я открыл эту дверь. И получил очень много впечатлений! Когда меня спрашивают, что вам запомнилось больше всего из поездки по Иркутской области, я первым делом говорю про золотой слиток, который впервые подержал в руках на Вернинской ЗИФ. Это сильное впечатление! Когда ты держишь в руках тяжелое золото, чувствуешь, что не зря люди много веков подряд относились к этому металлу с особыми чувствами. Таких эмоций я раньше не испытывал", – рассказал на открытии фотовыставки в Иркутске руководитель клуба путешественников "Градусы открытий" Сергей Пищулов.Фотовыставка "Золото открытий" – емкое отображение сути единого проекта, посвященного современной золотодобыче в России. Автор большинства снимков – Сергей Крылов.Другим итогом экспедиции стала иркутская часть документального одноименного мини-сериала, в которую вошли четыре серии о золотых месторождениях Приангарья и о жизни людей на этой земле. (Режиссер – Павел Афанасьев, оператор и монтажер – Антон Кочетков).По словам Сергея Пищулова, выступившего автором идеи проекта "Золото открытий", одной из ключевых задач команды было показать, как выглядит современная добыча золота, какие технологии применяются, и что вообще значит золото для страны."Это оказался удивительный проект для всей нашей команды. Какая-то фантастика: ты летишь из Москвы в Иркутск, потом – из Иркутска в Бодайбо, уже на небольшом самолетике, далее едешь на вахтовке (грузовом вездеходе), понимаешь, что где-то там в лесах водятся медведи, то есть ты на краю света – еще вчера это была лишь точка на карте, а сегодня – реальность. И вдруг ты попадаешь на высокотехнологичное производство, созданное человеком посреди этой тайги. Это, конечно, потрясает. И мы хотели, чтобы зрители, пришедшие на фотовыставку, посмотревшие иркутские серии нашего документального фильма, почувствовали это и узнали для себя много нового", – поделился автор проекта.Первое золото Сухого Лога, карьерные перспективы и новые впечатления"Сейчас Бодайбинский район – один из современнейших центров золотодобычи России. В этом году стартовала опытно-промышленная разработка Сухого Лога: в прошлом месяце на Вернинской золотоизвлекательной фабрике было выплавлено первое золото из руды месторождения. И хочется верить, что молодежь, в том числе студенты, которые побывают на выставке "Золото открытий", увидят свои возможности стать частью промышленного освоения не только Иркутской области, но и мировой золотодобычи. Ведь Сухой Лог – одно из крупнейших неразработанных месторождений золота в мире и крупнейшее в России. Мы надеемся, что проект – и экспедиция, и выставка – поможет развенчать мифы о современной золотодобыче и работе на вахте", – поделилась ожиданиями на открытии выставки директор по связям с общественностью компании "Полюс" Виктория Васильева.Она отметила, что на предприятиях компании освоены новейшие технологии, рассказала о широких карьерных возможностях не только для горняков, геологов и обогатителей, но и специалистов по автоматизации, информационным технологиям, экологии, охране труда и другим направлениям работы. "Я очень рада видеть здесь студентов ИРНИТУ и надеюсь, что многие из вас приедут к нам на практику в Бодайбинский район. Всего два с половиной часа лета, 130 километров на машине – и вот вы на Вернинском или Сухом Логе. То есть у вас есть возможность работать над совершенно уникальным проектом с применением самых современных технологий", – заверила Васильева аудиторию Дома молодежи.Директор института недропользования ИРНИТУ Алексей Шевченко, ставший одним из героев иркутской части мини-сериала "Золото открытий" (на открытие фотовыставки он пришел вместе со своими студентами), в свою очередь, отметил, что проект захватил всех причастных."На мой взгляд, великолепно все сделали. Подвижные, динамичные, адекватно и быстро воспринимающие совершенно новую для себя информацию. Я видел, что какие-то идеи рождались буквально на месте, как ребята общаются со студентами, как вовлекают их в творческий процесс. У меня очень приятные впечатления от работы команды "Градусы открытий". И думаю, что они достигли цели, – и фотовыставка, и ролики пробуждают интерес к такой важной для страны отрасли, как золотодобыча", – убежден Алексей Шевченко.Фотовыставка "Золото открытий" продлится до конца года. Вход на нее свободный.

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иркутская область

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россия, бодайбинский район, иркутск, иркутская область, золотодобывающая компания "полюс", выставки, музеи