"Золото открытий": выставка, мини-сериал и мотивирующий проект для молодежи
© Фото предоставлено организаторами фотовыставки "Золото открытий"Работа участника фотовыставки
© Фото предоставлено организаторами фотовыставки "Золото открытий"
Работа участника фотовыставки
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Иркутский Дом молодежи приглашает на фотовыставку "Золото открытий". Она знакомит зрителей с индустрией золотодобычи в современных условиях, новыми технологиями и людьми, которые ими управляют, а попутно – с суровой, но удивительной природой Приангарья.
Фотовыставка стала одним из итогов совместного проекта золотодобывающей компании "Полюс" и клуба путешественников "Градусы открытий". В экспозицию вошли самые захватывающие кадры, сделанные во время иркутской части специальной экспедиции команды в четыре региона присутствия компании "Полюс". Профессиональные географы, трэвел-журналисты и блогеры побывали в том числе в Бодайбинском районе Приангарья – одном из самых современных центров золотодобычи в России. В частности, на крупнейших месторождениях золота Вернинском и Сухом Логе.
© Фото предоставлено организаторами фотовыставки "Золото открытий"Работа участника фотовыставки
© Фото предоставлено организаторами фотовыставки "Золото открытий"
Работа участника фотовыставки
Золотой слиток в руках – это сильные эмоции!
"Как географ и путешественник я побывал во многих уголках нашей страны. Но до проекта "Золото открытий" на золотодобывающих предприятиях раньше никогда не был. С помощью коллег из "Полюса" я открыл эту дверь. И получил очень много впечатлений! Когда меня спрашивают, что вам запомнилось больше всего из поездки по Иркутской области, я первым делом говорю про золотой слиток, который впервые подержал в руках на Вернинской ЗИФ. Это сильное впечатление! Когда ты держишь в руках тяжелое золото, чувствуешь, что не зря люди много веков подряд относились к этому металлу с особыми чувствами. Таких эмоций я раньше не испытывал", – рассказал на открытии фотовыставки в Иркутске руководитель клуба путешественников "Градусы открытий" Сергей Пищулов.
Фотовыставка "Золото открытий" – емкое отображение сути единого проекта, посвященного современной золотодобыче в России. Автор большинства снимков – Сергей Крылов.
Другим итогом экспедиции стала иркутская часть документального одноименного мини-сериала, в которую вошли четыре серии о золотых месторождениях Приангарья и о жизни людей на этой земле. (Режиссер – Павел Афанасьев, оператор и монтажер – Антон Кочетков).
© Фото предоставлено организаторами фотовыставки "Золото открытий"Работа участника фотовыставки
© Фото предоставлено организаторами фотовыставки "Золото открытий"
Работа участника фотовыставки
По словам Сергея Пищулова, выступившего автором идеи проекта "Золото открытий", одной из ключевых задач команды было показать, как выглядит современная добыча золота, какие технологии применяются, и что вообще значит золото для страны.
"Это оказался удивительный проект для всей нашей команды. Какая-то фантастика: ты летишь из Москвы в Иркутск, потом – из Иркутска в Бодайбо, уже на небольшом самолетике, далее едешь на вахтовке (грузовом вездеходе), понимаешь, что где-то там в лесах водятся медведи, то есть ты на краю света – еще вчера это была лишь точка на карте, а сегодня – реальность. И вдруг ты попадаешь на высокотехнологичное производство, созданное человеком посреди этой тайги. Это, конечно, потрясает. И мы хотели, чтобы зрители, пришедшие на фотовыставку, посмотревшие иркутские серии нашего документального фильма, почувствовали это и узнали для себя много нового", – поделился автор проекта.
© Фото предоставлено организаторами фотовыставки "Золото открытий"Работа участника фотовыставки
© Фото предоставлено организаторами фотовыставки "Золото открытий"
Работа участника фотовыставки
Первое золото Сухого Лога, карьерные перспективы и новые впечатления
"Сейчас Бодайбинский район – один из современнейших центров золотодобычи России. В этом году стартовала опытно-промышленная разработка Сухого Лога: в прошлом месяце на Вернинской золотоизвлекательной фабрике было выплавлено первое золото из руды месторождения. И хочется верить, что молодежь, в том числе студенты, которые побывают на выставке "Золото открытий", увидят свои возможности стать частью промышленного освоения не только Иркутской области, но и мировой золотодобычи. Ведь Сухой Лог – одно из крупнейших неразработанных месторождений золота в мире и крупнейшее в России. Мы надеемся, что проект – и экспедиция, и выставка – поможет развенчать мифы о современной золотодобыче и работе на вахте", – поделилась ожиданиями на открытии выставки директор по связям с общественностью компании "Полюс" Виктория Васильева.
Она отметила, что на предприятиях компании освоены новейшие технологии, рассказала о широких карьерных возможностях не только для горняков, геологов и обогатителей, но и специалистов по автоматизации, информационным технологиям, экологии, охране труда и другим направлениям работы. "Я очень рада видеть здесь студентов ИРНИТУ и надеюсь, что многие из вас приедут к нам на практику в Бодайбинский район. Всего два с половиной часа лета, 130 километров на машине – и вот вы на Вернинском или Сухом Логе. То есть у вас есть возможность работать над совершенно уникальным проектом с применением самых современных технологий", – заверила Васильева аудиторию Дома молодежи.
Директор института недропользования ИРНИТУ Алексей Шевченко, ставший одним из героев иркутской части мини-сериала "Золото открытий" (на открытие фотовыставки он пришел вместе со своими студентами), в свою очередь, отметил, что проект захватил всех причастных.
"На мой взгляд, великолепно все сделали. Подвижные, динамичные, адекватно и быстро воспринимающие совершенно новую для себя информацию. Я видел, что какие-то идеи рождались буквально на месте, как ребята общаются со студентами, как вовлекают их в творческий процесс. У меня очень приятные впечатления от работы команды "Градусы открытий". И думаю, что они достигли цели, – и фотовыставка, и ролики пробуждают интерес к такой важной для страны отрасли, как золотодобыча", – убежден Алексей Шевченко.
© Фото предоставлено организаторами фотовыставки "Золото открытий"Работа участника фотовыставки
© Фото предоставлено организаторами фотовыставки "Золото открытий"
Работа участника фотовыставки
Фотовыставка "Золото открытий" продлится до конца года. Вход на нее свободный.