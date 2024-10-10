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Зеленский снова захотел провести саммит по Украине в ноябре - РИА Новости, 10.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:26 10.10.2024 (обновлено: 23:58 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977492113.html
Зеленский снова захотел провести саммит по Украине в ноябре
Зеленский снова захотел провести саммит по Украине в ноябре - РИА Новости, 10.10.2024
Зеленский снова захотел провести саммит по Украине в ноябре
Владимир Зеленский во время визита во Францию вновь заявил о намерении провести второй саммит по Украине в ноябре, запись его речи опубликована в официальном... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T23:26
2024-10-10T23:58
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский во время визита во Францию вновь заявил о намерении провести второй саммит по Украине в ноябре, запись его речи опубликована в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.&quot;Следующий мирный саммит должен пройти в ноябре, план будет на столе. Я не знаю дату, я думаю, что в настоящее время ее никто не знает, но мы подготовим все, что мы решили. В самом начале ноября план будет вместе со всеми деталями&quot;, — сказал он.Во вторник советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная заявила, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится, но к этому времени все должно быть сделано для его подготовки.Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в этом конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент также упомянул отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой государства, не аннулированы, но сейчас, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, москва, владимир путин, юрий ушаков, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Москва, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский снова захотел провести саммит по Украине в ноябре

Зеленский заявил о саммите по Украине в ноябре через 2 дня после отказа от него

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский во время визита во Францию вновь заявил о намерении провести второй саммит по Украине в ноябре, запись его речи опубликована в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
«

"Следующий мирный саммит должен пройти в ноябре, план будет на столе. Я не знаю дату, я думаю, что в настоящее время ее никто не знает, но мы подготовим все, что мы решили. В самом начале ноября план будет вместе со всеми деталями", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Тайные переговоры и вежливый отказ: России нужен мир, а не война
9 октября, 08:00
Во вторник советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная заявила, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится, но к этому времени все должно быть сделано для его подготовки.
Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в этом конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент также упомянул отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой государства, не аннулированы, но сейчас, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Киев нашел способ победить Россию
30 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияМоскваВладимир ПутинЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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