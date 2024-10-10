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Киев не обсуждает с Западом возможное прекращение огня, заявил Зеленский - РИА Новости, 10.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 10.10.2024 (обновлено: 22:00 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977484885.html
Киев не обсуждает с Западом возможное прекращение огня, заявил Зеленский
Киев не обсуждает с Западом возможное прекращение огня, заявил Зеленский - РИА Новости, 10.10.2024
Киев не обсуждает с Западом возможное прекращение огня, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что вопрос возможного прекращения огня не обсуждается среди западных партнеров. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T21:58
2024-10-10T22:00
специальная военная операция на украине
киев
в мире
украина
россия
владимир зеленский
эммануэль макрон
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что вопрос возможного прекращения огня не обсуждается среди западных партнеров."Прекращение огня не обсуждается с нашими партнерами и мы не говорили об этом (с президентом Франции Эммануэлем Макроном - ред.). Я видел много информации в СМИ о том, что я приехал говорить о прекращении огня. Нет. Это не так", - заявил Зеленский во время совместного с Макроном общения с прессой во Франции.Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что Владимир Зеленский мог бы согласиться на прекращение огня на Украине по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны США и возможность ускоренного вступления в Евросоюз.Ранее Financial Times также сообщала, что союзники Украины хотят от нее деэскалации конфликта, единственная рассматриваемая ими стратегия - территориальные уступки в обмен на членство Киева в НАТО. Газета также сообщала, что Киевский режим уже обсуждает возможный отказ от территорий в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241010/makron-1977480148.html
https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977469722.html
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киев, в мире, украина, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО
Киев не обсуждает с Западом возможное прекращение огня, заявил Зеленский

Зеленский: Киев не обсуждает с западными партнерами возможное прекращение огня

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что вопрос возможного прекращения огня не обсуждается среди западных партнеров.
"Прекращение огня не обсуждается с нашими партнерами и мы не говорили об этом (с президентом Франции Эммануэлем Макроном - ред.). Я видел много информации в СМИ о том, что я приехал говорить о прекращении огня. Нет. Это не так", - заявил Зеленский во время совместного с Макроном общения с прессой во Франции.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Макрон заверил Зеленского в продолжении военной помощи Киеву
Вчера, 20:44
Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что Владимир Зеленский мог бы согласиться на прекращение огня на Украине по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны США и возможность ускоренного вступления в Евросоюз.
Ранее Financial Times также сообщала, что союзники Украины хотят от нее деэскалации конфликта, единственная рассматриваемая ими стратегия - территориальные уступки в обмен на членство Киева в НАТО. Газета также сообщала, что Киевский режим уже обсуждает возможный отказ от территорий в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
"Огромные риски". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского
Вчера, 19:15
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронВладимир ПутинНАТО
 
 
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