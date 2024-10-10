https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977484885.html

Киев не обсуждает с Западом возможное прекращение огня, заявил Зеленский

Киев не обсуждает с Западом возможное прекращение огня, заявил Зеленский - РИА Новости, 10.10.2024

Киев не обсуждает с Западом возможное прекращение огня, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что вопрос возможного прекращения огня не обсуждается среди западных партнеров. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T21:58

2024-10-10T21:58

2024-10-10T22:00

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что вопрос возможного прекращения огня не обсуждается среди западных партнеров."Прекращение огня не обсуждается с нашими партнерами и мы не говорили об этом (с президентом Франции Эммануэлем Макроном - ред.). Я видел много информации в СМИ о том, что я приехал говорить о прекращении огня. Нет. Это не так", - заявил Зеленский во время совместного с Макроном общения с прессой во Франции.Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что Владимир Зеленский мог бы согласиться на прекращение огня на Украине по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны США и возможность ускоренного вступления в Евросоюз.Ранее Financial Times также сообщала, что союзники Украины хотят от нее деэскалации конфликта, единственная рассматриваемая ими стратегия - территориальные уступки в обмен на членство Киева в НАТО. Газета также сообщала, что Киевский режим уже обсуждает возможный отказ от территорий в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241010/makron-1977480148.html

https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977469722.html

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