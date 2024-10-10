Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, на что готов пойти Зеленский по Украине - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977334988.html
СМИ рассказали, на что готов пойти Зеленский по Украине
СМИ рассказали, на что готов пойти Зеленский по Украине - РИА Новости, 10.10.2024
СМИ рассказали, на что готов пойти Зеленский по Украине
Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран, сообщает газета Corriere della Sera. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:34
2024-10-10T09:34
в мире
украина
сша
япония
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd70558dfa46495ccb9e210f9b46eb6b.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран, сообщает газета Corriere della Sera."Он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии", — говорится в материале.Автор статьи указал, что украинского политика к такому шагу сподвигнут гарантия безопасности со стороны США по модели Японии, Южной Кореи и Филиппин, а также обещание от европейских стран ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977330429.html
украина
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_26e49807a95deb96cdd58f5cda29dcf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, япония, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, США, Япония, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
СМИ рассказали, на что готов пойти Зеленский по Украине

Corriere della Sera: Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран, сообщает газета Corriere della Sera.
«
"Он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии", — говорится в материале.
Автор статьи указал, что украинского политика к такому шагу сподвигнут гарантия безопасности со стороны США по модели Японии, Южной Кореи и Филиппин, а также обещание от европейских стран ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.
Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Зеленский назвал первый пункт своего плана по Украине
09:16
 
В миреУкраинаСШАЯпонияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала