https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977334988.html
СМИ рассказали, на что готов пойти Зеленский по Украине
СМИ рассказали, на что готов пойти Зеленский по Украине - РИА Новости, 10.10.2024
СМИ рассказали, на что готов пойти Зеленский по Украине
Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран, сообщает газета Corriere della Sera. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:34
2024-10-10T09:34
2024-10-10T09:34
в мире
украина
сша
япония
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd70558dfa46495ccb9e210f9b46eb6b.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран, сообщает газета Corriere della Sera."Он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии", — говорится в материале.Автор статьи указал, что украинского политика к такому шагу сподвигнут гарантия безопасности со стороны США по модели Японии, Южной Кореи и Филиппин, а также обещание от европейских стран ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977330429.html
украина
сша
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_26e49807a95deb96cdd58f5cda29dcf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, япония, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, США, Япония, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
СМИ рассказали, на что готов пойти Зеленский по Украине
Corriere della Sera: Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта