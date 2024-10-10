https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977334988.html

СМИ рассказали, на что готов пойти Зеленский по Украине

СМИ рассказали, на что готов пойти Зеленский по Украине - РИА Новости, 10.10.2024

СМИ рассказали, на что готов пойти Зеленский по Украине

Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран, сообщает газета Corriere della Sera. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:34

2024-10-10T09:34

2024-10-10T09:34

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран, сообщает газета Corriere della Sera."Он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии", — говорится в материале.Автор статьи указал, что украинского политика к такому шагу сподвигнут гарантия безопасности со стороны США по модели Японии, Южной Кореи и Филиппин, а также обещание от европейских стран ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.

https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977330429.html

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в мире, украина, сша, япония, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, политика