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В Киеве рассказали, как Байден предал Зеленского - РИА Новости, 10.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 10.10.2024 (обновлено: 10:17 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977316444.html
В Киеве рассказали, как Байден предал Зеленского
В Киеве рассказали, как Байден предал Зеленского - РИА Новости, 10.10.2024
В Киеве рассказали, как Байден предал Зеленского
Президент США Джо Байден, отменив поездку на встречу контактной группы в Германии, хочет таким образом переложить ответственность за реализацию "плана... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T05:02
2024-10-10T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
сша
джо байден
александр дубинский
германия
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден, отменив поездку на встречу контактной группы в Германии, хочет таким образом переложить ответственность за реализацию "плана Зеленского" на Европу и сам Киев, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Знак очень плохой. И говорит о демонстративной позиции США — решайте свои проблемы сами, с Европой", — выразил мнение политик.По его словам, настоящая причина, по которой Байден отменил поездку в Германию, заключается в нежелании участвовать в реализации "плана победы" Зеленского."Отсутствие Байдена на “встрече четырех” &lt;...&gt; лучшее доказательство тому, что “план победы Зеленского воспринят с "восторгом” &lt;...&gt; Восторг настолько всеобъемлющий, что отбирает у всех прочитавших “план” и речь, и желание видеть Зеленского", — с иронией отметил депутат.Накануне Белый дом заявил, что Байден решил отложить одну из своих последних поездок в должности главы государства из-за урагана "Милтон". Он должен был посетить Анголу и Германию, где планировался саммит на базе Рамштайн.По словам экспертов, в Рамштайне может обсуждаться отмена запрета для Украины наносить удары западными оружием вглубь территории России. Дискуссии по этому поводу ведутся на Западе в последние месяцы. Как отметил президент Владимир Путин, если Запад даст Киеву такое разрешение, то это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — напрямую воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977311538.html
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в мире, сша, джо байден, александр дубинский, германия, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Джо Байден, Александр Дубинский, Германия, Верховная Рада Украины
В Киеве рассказали, как Байден предал Зеленского

Дубинский: Байден показал, что не хочет помогать с "планом победы" Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден, отменив поездку на встречу контактной группы в Германии, хочет таким образом переложить ответственность за реализацию "плана Зеленского" на Европу и сам Киев, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Знак очень плохой. И говорит о демонстративной позиции США — решайте свои проблемы сами, с Европой", — выразил мнение политик.
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По его словам, настоящая причина, по которой Байден отменил поездку в Германию, заключается в нежелании участвовать в реализации "плана победы" Зеленского.
"Отсутствие Байдена на “встрече четырех” <...> лучшее доказательство тому, что “план победы Зеленского воспринят с "восторгом” <...> Восторг настолько всеобъемлющий, что отбирает у всех прочитавших “план” и речь, и желание видеть Зеленского", — с иронией отметил депутат.
Накануне Белый дом заявил, что Байден решил отложить одну из своих последних поездок в должности главы государства из-за урагана "Милтон". Он должен был посетить Анголу и Германию, где планировался саммит на базе Рамштайн.
По словам экспертов, в Рамштайне может обсуждаться отмена запрета для Украины наносить удары западными оружием вглубь территории России. Дискуссии по этому поводу ведутся на Западе в последние месяцы. Как отметил президент Владимир Путин, если Запад даст Киеву такое разрешение, то это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТОСША, европейские страны — напрямую воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДжо БайденАлександр ДубинскийГерманияВерховная Рада Украины
 
 
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