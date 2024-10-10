https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977316444.html

В Киеве рассказали, как Байден предал Зеленского

В Киеве рассказали, как Байден предал Зеленского - РИА Новости, 10.10.2024

В Киеве рассказали, как Байден предал Зеленского

Президент США Джо Байден, отменив поездку на встречу контактной группы в Германии, хочет таким образом переложить ответственность за реализацию "плана... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T05:02

2024-10-10T05:02

2024-10-10T10:17

специальная военная операция на украине

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александр дубинский

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден, отменив поездку на встречу контактной группы в Германии, хочет таким образом переложить ответственность за реализацию "плана Зеленского" на Европу и сам Киев, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Знак очень плохой. И говорит о демонстративной позиции США — решайте свои проблемы сами, с Европой", — выразил мнение политик.По его словам, настоящая причина, по которой Байден отменил поездку в Германию, заключается в нежелании участвовать в реализации "плана победы" Зеленского."Отсутствие Байдена на “встрече четырех” <...> лучшее доказательство тому, что “план победы Зеленского воспринят с "восторгом” <...> Восторг настолько всеобъемлющий, что отбирает у всех прочитавших “план” и речь, и желание видеть Зеленского", — с иронией отметил депутат.Накануне Белый дом заявил, что Байден решил отложить одну из своих последних поездок в должности главы государства из-за урагана "Милтон". Он должен был посетить Анголу и Германию, где планировался саммит на базе Рамштайн.По словам экспертов, в Рамштайне может обсуждаться отмена запрета для Украины наносить удары западными оружием вглубь территории России. Дискуссии по этому поводу ведутся на Западе в последние месяцы. Как отметил президент Владимир Путин, если Запад даст Киеву такое разрешение, то это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — напрямую воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20241010/ukraina-1977311538.html

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в мире, сша, джо байден, александр дубинский, германия, верховная рада украины