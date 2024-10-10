https://ria.ru/20241010/zapad-1977363287.html
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 10.10.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад, в том числе у Изюмского РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:14
2024-10-10T12:14
2024-10-10T12:19
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад, в том числе у Изюмского и Купянска Харьковской области, и отразила три контратаки, потери противника составили более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 4-й танковой, 66-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щурово, Торское Донецкой Народной Республики, Изюмское и Купянск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп 14-й и 63-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили более 430 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977270609.html
https://ria.ru/20241010/frantsija-1977351523.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
"Запад" нанесл огневое поражение ВСУ в двух районах Харьковской области
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад, в том числе у Изюмского и Купянска Харьковской области, и отразила три контратаки, потери противника составили более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 4-й танковой, 66-й, 116-й механизированных бригад ВСУ
и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щурово, Торское Донецкой Народной Республики, Изюмское и Купянск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп 14-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.
"Потери противника составили более 430 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.