https://ria.ru/20241010/zapad-1977363287.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 10.10.2024

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад, в том числе у Изюмского РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:14

2024-10-10T12:14

2024-10-10T12:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад, в том числе у Изюмского и Купянска Харьковской области, и отразила три контратаки, потери противника составили более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 4-й танковой, 66-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щурово, Торское Донецкой Народной Республики, Изюмское и Купянск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп 14-й и 63-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили более 430 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977270609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность