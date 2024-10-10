https://ria.ru/20241010/zaes-1977477979.html

В МАГАТЭ сообщили о взрывах рядом с Запорожской АЭС на прошлой неделе

В МАГАТЭ сообщили о взрывах рядом с Запорожской АЭС на прошлой неделе - РИА Новости, 10.10.2024

В МАГАТЭ сообщили о взрывах рядом с Запорожской АЭС на прошлой неделе

Сотрудники МАГАТЭ, размещённые на Запорожской АЭС (ЗАЭС), слышали на прошлой неделе взрывы, в том числе рядом с объектом, но новых повреждений станции не... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T20:19

2024-10-10T20:19

2024-10-10T20:51

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сотрудники МАГАТЭ, размещённые на Запорожской АЭС (ЗАЭС), слышали на прошлой неделе взрывы, в том числе рядом с объектом, но новых повреждений станции не зафиксировано, сообщил в опубликованном на сайте агентства заявлении генеральный директор Рафаэль Гросси. "В течение прошлой недели сотрудники МАГАТЭ продолжали слышать взрывы, в том числе некоторые вблизи ЗАЭС, но о повреждениях станции не сообщается", - сказал Гросси.Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ сообщил о подключении ЗАЭС к 150-киловольтной линии, которая может быть использована в качестве резервной для станции. При этом, по словам Гросси, поставки электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и обеспечения других важных функций АЭС, остаются уязвимыми."Сообщается, что линия напряжением 150 киловольт была повреждена в результате обстрела в конце прошлого месяца, что еще больше ограничило потенциальную доступность электроснабжения для ЗАЭС, поскольку эта линия соединяет объект с распределительным устройством близлежащей Запорожской тепловой электростанции. Однако на этой неделе группа МАГАТЭ, работающая на ЗАЭС, была проинформирована о том, что ремонт завершен, и линия снова доступна в случае необходимости", - отметил Гросси.По словам гендиректора МАГАТЭ, в ходе вооружённого конфликта ЗАЭС использует две внешние линии энергоснабжения - на 750 киловольт и 330 киловольт - которые неоднократно выводились из строя, в то время как до начала конфликта использовалось 10 линий электропередачи.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20241007/glavagrossi-1976853675.html

https://ria.ru/20240928/zaes-1975203675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рафаэль гросси, магатэ, энергодар, европа