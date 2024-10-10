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Новый состав правительства Югры объявят 14 октября - РИА Новости, 10.10.2024
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12:08 10.10.2024 (обновлено: 12:33 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/yugra-1977361364.html
Новый состав правительства Югры объявят 14 октября
Новый состав правительства Югры объявят 14 октября - РИА Новости, 10.10.2024
Новый состав правительства Югры объявят 14 октября
Новый персональный состав правительства Ханты-Мансийского округа — Югры будет озвучен 14 октября, заявил губернатор Руслан Кухарук на заседании правительства... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:08
2024-10-10T12:33
руслан кухарук
политика
югра
ханты-мансийский автономный округ
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ТЮМЕНЬ, 10 окт – РИА Новости. Новый персональный состав правительства Ханты-Мансийского округа — Югры будет озвучен 14 октября, заявил губернатор Руслан Кухарук на заседании правительства округа. "Сегодня состоялось последнее заседание правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в текущем составе... Поручил аппарату губернатора, правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подготовить необходимые правовые акты об утверждении новой структуры правительства. Заседание правительства Югры, на котором будет озвучен новый персональный состав, состоится 14 октября", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале. Кухарук на заседании отметил продуктивное взаимодействие региональных органов власти в первые месяцы своей работы как временно исполняющего обязанности губернатора Югры, что позволило на основе обратной связи от жителей выработать решения, направленные на повышение качества жизни югорчан. Также он поблагодарил каждого участника управленческой команды региона за совместную работу, за вклад в развитие экономики, социальной и других сфер. По данным департамента внутренней политики, ранее в ответах на вопросы СМИ о персональном составе правительства Руслан Кухарук отмечал, что при формировании новой управленческой команды региона будут оцениваться такие качества кандидатов, как профессионализм, умение работать в команде, готовность работать для людей с опорой на обратную связь от жителей. При формировании новой структуры органов власти региона будет сохранен подход, когда в состав правительства округа входят также руководители исполнительных органов власти и главы нескольких муниципальных образований.
https://ria.ru/20241007/yugra-1976688569.html
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руслан кухарук, политика, югра, ханты-мансийский автономный округ
Руслан Кухарук, Политика, Югра, Ханты-Мансийский автономный округ

Новый состав правительства Югры объявят 14 октября

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкГубернатор Руслан Кухарук
Губернатор Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
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Губернатор Руслан Кухарук
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ТЮМЕНЬ, 10 окт – РИА Новости. Новый персональный состав правительства Ханты-Мансийского округа — Югры будет озвучен 14 октября, заявил губернатор Руслан Кухарук на заседании правительства округа.
"Сегодня состоялось последнее заседание правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в текущем составе... Поручил аппарату губернатора, правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подготовить необходимые правовые акты об утверждении новой структуры правительства. Заседание правительства Югры, на котором будет озвучен новый персональный состав, состоится 14 октября", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале.
Кухарук на заседании отметил продуктивное взаимодействие региональных органов власти в первые месяцы своей работы как временно исполняющего обязанности губернатора Югры, что позволило на основе обратной связи от жителей выработать решения, направленные на повышение качества жизни югорчан. Также он поблагодарил каждого участника управленческой команды региона за совместную работу, за вклад в развитие экономики, социальной и других сфер.
По данным департамента внутренней политики, ранее в ответах на вопросы СМИ о персональном составе правительства Руслан Кухарук отмечал, что при формировании новой управленческой команды региона будут оцениваться такие качества кандидатов, как профессионализм, умение работать в команде, готовность работать для людей с опорой на обратную связь от жителей. При формировании новой структуры органов власти региона будет сохранен подход, когда в состав правительства округа входят также руководители исполнительных органов власти и главы нескольких муниципальных образований.
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Руслан КухарукПолитикаЮграХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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