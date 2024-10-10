https://ria.ru/20241010/yak-130-1977360199.html
Пилота разбившегося Як-130 госпитализировали
Пилота разбившегося Як-130 госпитализировали - РИА Новости, 10.10.2024
Пилота разбившегося Як-130 госпитализировали
Пилот учебно-тренировочного самолета Як-130, упавшего на административной границе между Калмыкией и Волгоградской областью, после катапультирования... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:07
2024-10-10T12:07
2024-10-10T12:08
происшествия
волгоградская область
як-130
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пилот учебно-тренировочного самолета Як-130, упавшего на административной границе между Калмыкией и Волгоградской областью, после катапультирования госпитализирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пилот при катапультировании получил травмы, госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241006/samolet-1976575915.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, як-130
Происшествия, Волгоградская область, Як-130
Пилота разбившегося Як-130 госпитализировали
Пилота Як-130, разбившегося в районе Калмыкии, госпитализировали