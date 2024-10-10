https://ria.ru/20241010/yak-130-1977360199.html

Пилота разбившегося Як-130 госпитализировали

Пилота разбившегося Як-130 госпитализировали - РИА Новости, 10.10.2024

Пилота разбившегося Як-130 госпитализировали

Пилот учебно-тренировочного самолета Як-130, упавшего на административной границе между Калмыкией и Волгоградской областью, после катапультирования... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:07

2024-10-10T12:07

2024-10-10T12:08

происшествия

волгоградская область

як-130

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пилот учебно-тренировочного самолета Як-130, упавшего на административной границе между Калмыкией и Волгоградской областью, после катапультирования госпитализирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пилот при катапультировании получил травмы, госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241006/samolet-1976575915.html

волгоградская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область, як-130