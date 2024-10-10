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Экс-главу отдела ГУС Минобороны оштрафовали по делу о взятке - РИА Новости, 10.10.2024
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21:18 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/vzyatka-1977482374.html
Экс-главу отдела ГУС Минобороны оштрафовали по делу о взятке
Экс-главу отдела ГУС Минобороны оштрафовали по делу о взятке - РИА Новости, 10.10.2024
Экс-главу отдела ГУС Минобороны оштрафовали по делу о взятке
Солнечногорский гарнизонный военный суд назначил 2,5 миллиона рублей штрафа бывшему начальнику одного из отделов Главного управления связи Минобороны РФ Сергею... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T21:18
2024-10-10T21:18
происшествия
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Солнечногорский гарнизонный военный суд назначил 2,5 миллиона рублей штрафа бывшему начальнику одного из отделов Главного управления связи Минобороны РФ Сергею Слюсарю по делу о взятке, сообщили РИА Новости в суде. "Слюсарю назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей", - сказали в суде. Как сообщает "Коммерсантъ", фигурантами по делу также проходят гендиректор ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексей Высоков и главбух предприятия Елена Гришина. Им вменяют дачу взяток на общую сумму 170 тысяч рублей. Издание со ссылкой на материалы сообщает, что преступления были совершены в 2019, 2021 и 2023 годах, когда от лица завода подсудимые презентовали ко дню рождения Слюсаря электросамокат, телевизор и квадрокоптер. Последний работник ГУС сам попросил в качестве подарка и планировал отправить его для нужд СВО, но не успел. СКР полагает, что взятки платились за "общее покровительство", которое выразилось в помощи по скорейшему прохождению в военном ведомстве документов, необходимых для участия "Телты" в гособоронзаказе, за завышение объемов поставляемой заводом продукции, а также за помощь в приемке продукции предприятия на складе одной из воинских частей. Слюсарь написал явку с повинной и признал вину, а Высоков и Гришина согласились с обвинением частично, пишет "Коммерсантъ". Высокова и Гришину также приговорили к штрафам в 2,5 миллиона рублей. При этом обвинение требовало для всех фигурантов реального лишения свободы.
https://ria.ru/20241009/gumvd-1977276790.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Экс-главу отдела ГУС Минобороны оштрафовали по делу о взятке

Военный суд назначил Сергею Слюсарю 2,5 миллиона рублей штрафа по делу о взятке

© Fotolia / Judge Striking The GavelВзятка
Взятка - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Fotolia / Judge Striking The Gavel
Взятка. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Солнечногорский гарнизонный военный суд назначил 2,5 миллиона рублей штрафа бывшему начальнику одного из отделов Главного управления связи Минобороны РФ Сергею Слюсарю по делу о взятке, сообщили РИА Новости в суде.
"Слюсарю назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей", - сказали в суде.
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9 октября, 19:08
Как сообщает "Коммерсантъ", фигурантами по делу также проходят гендиректор ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексей Высоков и главбух предприятия Елена Гришина. Им вменяют дачу взяток на общую сумму 170 тысяч рублей.
Издание со ссылкой на материалы сообщает, что преступления были совершены в 2019, 2021 и 2023 годах, когда от лица завода подсудимые презентовали ко дню рождения Слюсаря электросамокат, телевизор и квадрокоптер. Последний работник ГУС сам попросил в качестве подарка и планировал отправить его для нужд СВО, но не успел. СКР полагает, что взятки платились за "общее покровительство", которое выразилось в помощи по скорейшему прохождению в военном ведомстве документов, необходимых для участия "Телты" в гособоронзаказе, за завышение объемов поставляемой заводом продукции, а также за помощь в приемке продукции предприятия на складе одной из воинских частей. Слюсарь написал явку с повинной и признал вину, а Высоков и Гришина согласились с обвинением частично, пишет "Коммерсантъ".
Высокова и Гришину также приговорили к штрафам в 2,5 миллиона рублей. При этом обвинение требовало для всех фигурантов реального лишения свободы.
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8 октября, 13:04
 
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