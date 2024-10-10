Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии произошел выброс горючих материалов на терминале нефтебазы - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 10.10.2024 (обновлено: 22:58 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/vybros-1977490032.html
В Феодосии произошел выброс горючих материалов на терминале нефтебазы
В Феодосии произошел выброс горючих материалов на терминале нефтебазы - РИА Новости, 10.10.2024
В Феодосии произошел выброс горючих материалов на терминале нефтебазы
Выброс горючих материалов произошел в Феодосии на одном из терминалов на нефтебазе, зона эвакуации не увеличивается, принимаются все меры для ликвидации... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T22:54
2024-10-10T22:58
феодосия
происшествия
сергей аксенов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976699150_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_59ffc25369beb9a0a0ee97f17c4da2a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Выброс горючих материалов произошел в Феодосии на одном из терминалов на нефтебазе, зона эвакуации не увеличивается, принимаются все меры для ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."По ситуации в Феодосии. В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители. На данный момент зона эвакуации не увеличивается. Принимаются все меры для ликвидации ЧС", - написал Аксенов в Telegram-канале.Он добавил, что ситуацию держит на личном контроле, каждые полчаса получает доклады с места происшествия по видеосвязи.Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщало ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения. По данным экстренных служб, площадь пожара на нефтебазе выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, изначально сообщалось о площади в 800 квадратных метров.Из района рядом с нефтебазой эвакуированы более 1,1 тысячи человек, 129 из них находятся в ПВР.
https://ria.ru/20241009/feodosija-1977151826.html
феодосия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976699150_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_865ec968351145765c4bd84124b22f45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
феодосия, происшествия, сергей аксенов (политик)
Феодосия, Происшествия, Сергей Аксенов (политик)
В Феодосии произошел выброс горючих материалов на терминале нефтебазы

Аксенов: выброс горючих материалов произошел на горящей нефтебазе в Феодосии

© Фото : РИА Новости КрымСитауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : РИА Новости Крым
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Выброс горючих материалов произошел в Феодосии на одном из терминалов на нефтебазе, зона эвакуации не увеличивается, принимаются все меры для ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«
"По ситуации в Феодосии. В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители. На данный момент зона эвакуации не увеличивается. Принимаются все меры для ликвидации ЧС", - написал Аксенов в Telegram-канале.
Он добавил, что ситуацию держит на личном контроле, каждые полчаса получает доклады с места происшествия по видеосвязи.
Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщало ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения. По данным экстренных служб, площадь пожара на нефтебазе выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, изначально сообщалось о площади в 800 квадратных метров.
Из района рядом с нефтебазой эвакуированы более 1,1 тысячи человек, 129 из них находятся в ПВР.
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В Феодосии предотвратили возгорание еще двух резервуаров с нефтепродуктами
9 октября, 12:16
 
ФеодосияПроисшествияСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала