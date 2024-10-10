https://ria.ru/20241010/vybros-1977490032.html

В Феодосии произошел выброс горючих материалов на терминале нефтебазы

В Феодосии произошел выброс горючих материалов на терминале нефтебазы - РИА Новости, 10.10.2024

В Феодосии произошел выброс горючих материалов на терминале нефтебазы

Выброс горючих материалов произошел в Феодосии на одном из терминалов на нефтебазе, зона эвакуации не увеличивается, принимаются все меры для ликвидации... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T22:54

2024-10-10T22:54

2024-10-10T22:58

феодосия

происшествия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Выброс горючих материалов произошел в Феодосии на одном из терминалов на нефтебазе, зона эвакуации не увеличивается, принимаются все меры для ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."По ситуации в Феодосии. В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители. На данный момент зона эвакуации не увеличивается. Принимаются все меры для ликвидации ЧС", - написал Аксенов в Telegram-канале.Он добавил, что ситуацию держит на личном контроле, каждые полчаса получает доклады с места происшествия по видеосвязи.Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщало ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения. По данным экстренных служб, площадь пожара на нефтебазе выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, изначально сообщалось о площади в 800 квадратных метров.Из района рядом с нефтебазой эвакуированы более 1,1 тысячи человек, 129 из них находятся в ПВР.

https://ria.ru/20241009/feodosija-1977151826.html

феодосия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

феодосия, происшествия, сергей аксенов (политик)