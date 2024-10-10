https://ria.ru/20241010/vsu-1977336498.html

Украинский пленный: нас уверяли, что будем охранять границу

Украинский пленный: нас уверяли, что будем охранять границу - РИА Новости, 10.10.2024

Украинский пленный: нас уверяли, что будем охранять границу

Украинский военный, попавший в плен в Курской области, рассказал в видео Минобороны, что их уверяли, что они будут нести службу на границе с Белгородской... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:41

2024-10-10T09:41

2024-10-10T09:42

специальная военная операция на украине

общество

курская область

белгородская область

сумы

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинский военный, попавший в плен в Курской области, рассказал в видео Минобороны, что их уверяли, что они будут нести службу на границе с Белгородской областью. В плен Виктор Исаев попал после ранения, говорит, что русские солдаты очень хорошо к нему отнеслись и оказали первую медицинскую помощь. "Так называемая мобилизация привела к тому, что людей ловят на остановках, на блокпостах, в автобусах и поездах. А дальше медкомиссия за 5 минут и на фронт. Ни в коем случае не уезжайте в Курскую область, лучше отказывайтесь служить и сдавайтесь, ведь кругом одно враньё. За жизнь солдата никто не переживает, мы никому не нужны. А слова Зеленского о том, что боремся за каждую человеческую жизнь, - неправда", - заявил Исаев. По словам Виктора, новобранцев привезли в Сумы, там их уверяли, что они будут нести службу на границе с Белгородской областью. Когда только появились новости о заходе ВСУ в Курскую область, он был шокирован. "Здравого смысла я в этом не вижу. Зачем идти на чужую территорию? Я по своей натуре пацифист и насилия не переношу. Когда видел, как ликуют по этому поводу сослуживцы, говорил им, что они дураки и еще ничего не понимают либо по молодости, либо по глупости. Если б я тогда знал, что нас самих везут на Курскую область, я бы однозначно пошел в отказ", - заметил Исаев, который 33 года проработал на железной дороге.

https://ria.ru/20241009/vsu-1977229418.html

https://ria.ru/20241010/plennye-1977326660.html

курская область

белгородская область

сумы

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общество, курская область, белгородская область, сумы, вооруженные силы украины