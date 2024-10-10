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Во Врангеле торжественно открыли Ледовый спортивный комплекс - РИА Новости, 10.10.2024
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Во Врангеле торжественно открыли Ледовый спортивный комплекс
Во Врангеле торжественно открыли Ледовый спортивный комплекс - РИА Новости, 10.10.2024
Во Врангеле торжественно открыли Ледовый спортивный комплекс
В поселке Врангель Приморского края состоялась торжественная церемония открытия самого крупного в Находкинском городском округе Ледового спортивного комплекса – РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T20:17
2024-10-10T20:17
пресс-релизы
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МОСКВА, 10 окт - пресс-служба АО "Восточный Порт". В поселке Врангель Приморского края состоялась торжественная церемония открытия самого крупного в Находкинском городском округе Ледового спортивного комплекса – "Восточный". Построенный стивидорной компанией "Восточный Порт", этот современный центр для занятий зимними видами спорта круглый год уже обещает стать одной из главных спортивных арен региона. В торжественном мероприятии приняли участие генеральный директор ООО "Универсальная логистика" Ирина Ольховская, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак, звезда мирового хоккея Вячеслав Фетисов, знаменитый хоккеист Игорь Ковальчук и другие почетные гости. Ирина Ольховская отметила, что поддержка спорта всегда была ключевым приоритетом в работе "Восточного Порта". У компании есть команда по настольному теннису и сильные детско-юношеские команды по хоккею и тхэквондо. "Совсем недавно мы отметили 50-летие современного, высокотехнологичного, крупнейшего на Дальнем Востоке стивидорного предприятия "Восточный Порт". Сегодня мы вписываем в историю Порта новое яркое событие — он дарит жителям Находкинского городского округа многофункциональный спортивный комплекс "Восточный". Здоровье, сила духа, радость достижений и побед — все это очень важно для нас", — отметила Ирина Ольховская. Строительство современного спортивного объекта во Врангеле стало важным шагом в реализации социальной политики "Восточного Порта", ведь местные любители зимних видов спорта долгие годы мечтали о возможности тренироваться круглогодично, не уезжая за пределы мкр. Врангель. Идею реализации проекта поддержал губернатор Олег Кожемяко. "Сегодня знаменательный день не только для Находкинского городского округа, но и для всего Приморского края, всего хоккейного мира. Я уверен, что ребята, которые будут тренироваться в "Восточном", смогут достойно нести знамя российского хоккея, будут воспитаны в его лучших традициях. Хочется поблагодарить коллектив "Восточного Порта" и всех, кто вложил знания, силы, средства в реализацию этого проекта за столь короткий период времени", — подчеркнул глава региона. Юных спортсменов ждет большое будущее, уверен Вадим Байбак. "Когда-нибудь они будут с гордостью говорить: "Я вырос во Врангеле!" — заявил управляющий директор АО "Восточный Порт". После торжественного открытия спорткомплекса старт играм в хоккей на новой ледовой арене дали Ирина Ольховская и Вячеслав Фетисов, выполнив символическое вбрасывание шайбы. "Это фантастически красивый комплекс, я очень рад, что его открыли и что я сегодня здесь присутствую, вижу лица наших замечательных мальчишек и девчонок, которые хотят заниматься спортом. Теперь у них есть отличная возможность исполнить свою мечту", — сказал легендарный хоккеист. В день открытия на лед вышли юные игроки хоккейной команды "Восточник" (пос. Врангель) и спортсмены Детско-юношеской спортивной школы "Адмирал" (Владивосток). Они сразились в товарищеском матче, в котором принял участие двукратный чемпион мира и чемпион Олимпийских игр 2018 года Илья Ковальчук, сыграв по 3 минуты в составе каждой из команд и выполнив по буллиту в ворота соперников. Отметим, что площадь нового объекта – более 6 тысяч квадратных метров, при этом ледовое поле с трибунами занимает почти 2500 квадратных метров. Одновременно в Ледовом спорткомплексе смогут тренироваться до 70 спортсменов, а его дневная проходимость составит около 1000 человек. Кроме того, новый Ледовый спорткомплекс — это не только хоккей. Здесь будут развиваться и другие виды спорта: фигурное катание, конькобежный спорт, борьба, хореография и даже настольный теннис. Находка получила не просто спортивный объект, а настоящий центр активной жизни, который обязательно станет местом, где рождаются чемпионы! Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Во Врангеле торжественно открыли Ледовый спортивный комплекс

© Фото : предоставлено пресс-служба АО "Восточный Порт"Во Врангеле торжественно открыли Ледовый спортивный комплекс
Во Врангеле торжественно открыли Ледовый спортивный комплекс - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-служба АО "Восточный Порт"
Во Врангеле торжественно открыли Ледовый спортивный комплекс
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МОСКВА, 10 окт - пресс-служба АО "Восточный Порт". В поселке Врангель Приморского края состоялась торжественная церемония открытия самого крупного в Находкинском городском округе Ледового спортивного комплекса – "Восточный".
Построенный стивидорной компанией "Восточный Порт", этот современный центр для занятий зимними видами спорта круглый год уже обещает стать одной из главных спортивных арен региона.
© Фото : предоставлено пресс-служба АО "Восточный Порт"Во Врангеле торжественно открыли Ледовый спортивный комплекс
Во Врангеле торжественно открыли Ледовый спортивный комплекс - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-служба АО "Восточный Порт"
Во Врангеле торжественно открыли Ледовый спортивный комплекс
В торжественном мероприятии приняли участие генеральный директор ООО "Универсальная логистика" Ирина Ольховская, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак, звезда мирового хоккея Вячеслав Фетисов, знаменитый хоккеист Игорь Ковальчук и другие почетные гости.
Ирина Ольховская отметила, что поддержка спорта всегда была ключевым приоритетом в работе "Восточного Порта". У компании есть команда по настольному теннису и сильные детско-юношеские команды по хоккею и тхэквондо.
"Совсем недавно мы отметили 50-летие современного, высокотехнологичного, крупнейшего на Дальнем Востоке стивидорного предприятия "Восточный Порт". Сегодня мы вписываем в историю Порта новое яркое событие — он дарит жителям Находкинского городского округа многофункциональный спортивный комплекс "Восточный". Здоровье, сила духа, радость достижений и побед — все это очень важно для нас", — отметила Ирина Ольховская.
Строительство современного спортивного объекта во Врангеле стало важным шагом в реализации социальной политики "Восточного Порта", ведь местные любители зимних видов спорта долгие годы мечтали о возможности тренироваться круглогодично, не уезжая за пределы мкр. Врангель. Идею реализации проекта поддержал губернатор Олег Кожемяко.
"Сегодня знаменательный день не только для Находкинского городского округа, но и для всего Приморского края, всего хоккейного мира. Я уверен, что ребята, которые будут тренироваться в "Восточном", смогут достойно нести знамя российского хоккея, будут воспитаны в его лучших традициях. Хочется поблагодарить коллектив "Восточного Порта" и всех, кто вложил знания, силы, средства в реализацию этого проекта за столь короткий период времени", — подчеркнул глава региона.
Юных спортсменов ждет большое будущее, уверен Вадим Байбак.
"Когда-нибудь они будут с гордостью говорить: "Я вырос во Врангеле!" — заявил управляющий директор АО "Восточный Порт".
© Фото : предоставлено пресс-служба АО "Восточный Порт"Во Врангеле торжественно открыли Ледовый спортивный комплекс
Во Врангеле торжественно открыли Ледовый спортивный комплекс - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-служба АО "Восточный Порт"
Во Врангеле торжественно открыли Ледовый спортивный комплекс
После торжественного открытия спорткомплекса старт играм в хоккей на новой ледовой арене дали Ирина Ольховская и Вячеслав Фетисов, выполнив символическое вбрасывание шайбы.
"Это фантастически красивый комплекс, я очень рад, что его открыли и что я сегодня здесь присутствую, вижу лица наших замечательных мальчишек и девчонок, которые хотят заниматься спортом. Теперь у них есть отличная возможность исполнить свою мечту", — сказал легендарный хоккеист.
В день открытия на лед вышли юные игроки хоккейной команды "Восточник" (пос. Врангель) и спортсмены Детско-юношеской спортивной школы "Адмирал" (Владивосток). Они сразились в товарищеском матче, в котором принял участие двукратный чемпион мира и чемпион Олимпийских игр 2018 года Илья Ковальчук, сыграв по 3 минуты в составе каждой из команд и выполнив по буллиту в ворота соперников.
Отметим, что площадь нового объекта – более 6 тысяч квадратных метров, при этом ледовое поле с трибунами занимает почти 2500 квадратных метров. Одновременно в Ледовом спорткомплексе смогут тренироваться до 70 спортсменов, а его дневная проходимость составит около 1000 человек.
Кроме того, новый Ледовый спорткомплекс — это не только хоккей. Здесь будут развиваться и другие виды спорта: фигурное катание, конькобежный спорт, борьба, хореография и даже настольный теннис. Находка получила не просто спортивный объект, а настоящий центр активной жизни, который обязательно станет местом, где рождаются чемпионы!
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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