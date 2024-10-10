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Пенсионеры Вологодчины победили на Всероссийских соревнованиях

Пенсионеры Вологодчины победили на Всероссийских соревнованиях - РИА Новости, 10.10.2024

Пенсионеры Вологодчины победили на Всероссийских соревнованиях

Вологодские пенсионеры одержали победу в общекомандном зачете IX Спартакиады пенсионеров России в Кемерово, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T22:43

2024-10-10T22:43

2024-10-10T22:43

вологодская область

общество

россия

кемерово

финляндия

георгий филимонов

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вологодские пенсионеры одержали победу в общекомандном зачете IX Спартакиады пенсионеров России в Кемерово, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. В IX Спартакиаде пенсионеров России принимали участие 77 команд из регионов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Финляндии. "Вологодские пенсионеры одержали победу в общекомандном зачете на Всероссийских соревнованиях в Кемерово. Наши ветераны продемонстрировали высокий уровень подготовки в восьми дисциплинах, доказав что регион обладает неисчерпаемым спортивным потенциалом. Гордимся нашими чемпионами и желаем им успехов и новых побед", - сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба правительства региона. Спортивная комиссия оценивала подготовку по таким видам спорта, как пулевая стрельба, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, дартс, комбинированная эстафета, шахматы. Кроме того, участникам было необходимо сдать нормативы ГТО. В пресс-службе отметили, что Спартакиада пенсионеров России – одно из самых масштабных в Европе спортивных мероприятий для представителей старшего возраста. Она проводится с 2014 года по инициативе Минспорта РФ и Союза пенсионеров России в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

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общество, россия, кемерово, финляндия, георгий филимонов