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Володин призвал скорректировать условия выделения средств аграриям - РИА Новости, 10.10.2024
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15:30 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/volodin-1977408314.html
Володин призвал скорректировать условия выделения средств аграриям
Володин призвал скорректировать условия выделения средств аграриям - РИА Новости, 10.10.2024
Володин призвал скорректировать условия выделения средств аграриям
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал скорректировать условия выделения средств сельхозпроизводителям. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:30
2024-10-10T15:30
экономика
россия
красногорск
краснодарский край
вячеслав володин
владимир путин
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КРАСНОГОРСК, 10 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал скорректировать условия выделения средств сельхозпроизводителям. По словам председателя ГД, при выделении средств необходимо принимать во внимание рентабельность производителей сельскохозяйственной продукции в разных зонах. В четверг в Красногорске прошло выездное заседание совета Госдумы на тему - развитие сельскохозяйственного машиностроения в РФ. До начала заседания участники осмотрели образцы отечественной сельхозтехники. "У нас же с вами есть зона Черноземья, зона Нечерноземья, и рентабельность у сельхозпроизводителей разная. В Краснодарском крае она одна, а в Оренбургской области другая, в Тверской области она третья. А когда мы смотрим на средний показатель, он нам ни о чем не говорит... Здесь именно право министерства сельского хозяйства, исходя из этого зонирования, перераспределить это субсидирование, и тогда вы будете работать более устойчиво", - сказал Володин на заседании. Он отметил, что рассматривать вопрос нужно в комплексе, так как "когда принимается решение по лизингу или о субсидировании, этот фактор не учитывается". В этой связи председатель ГД предложил рассматривать вопросы о выделении субсидий или лизинга с точки зрения, в какой зоне находится предприятие. "Средний показатель по износу техники у нас на уровне 50% свыше 10 лет. Если вы посмотрите зону Нечерноземья, там будет и 20 лет комбайнам, и 30 лет. И здесь это тоже фактор, который влияет в целом на загрузку нашего сельхозмашинстроения. А там, где работают с большой рентабельностью, они сами купят это все", — подчеркнул Володин. Председатель ГД призвал профильное министерство обратить внимание на необходимость исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. -0-
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экономика, россия, красногорск, краснодарский край, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Красногорск, Краснодарский край, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин призвал скорректировать условия выделения средств аграриям

Володин призвал скорректировать условия выделения субсидий сельхозпроизводителям

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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КРАСНОГОРСК, 10 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал скорректировать условия выделения средств сельхозпроизводителям.
По словам председателя ГД, при выделении средств необходимо принимать во внимание рентабельность производителей сельскохозяйственной продукции в разных зонах.
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В четверг в Красногорске прошло выездное заседание совета Госдумы на тему - развитие сельскохозяйственного машиностроения в РФ. До начала заседания участники осмотрели образцы отечественной сельхозтехники.
"У нас же с вами есть зона Черноземья, зона Нечерноземья, и рентабельность у сельхозпроизводителей разная. В Краснодарском крае она одна, а в Оренбургской области другая, в Тверской области она третья. А когда мы смотрим на средний показатель, он нам ни о чем не говорит... Здесь именно право министерства сельского хозяйства, исходя из этого зонирования, перераспределить это субсидирование, и тогда вы будете работать более устойчиво", - сказал Володин на заседании.
Он отметил, что рассматривать вопрос нужно в комплексе, так как "когда принимается решение по лизингу или о субсидировании, этот фактор не учитывается".
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В этой связи председатель ГД предложил рассматривать вопросы о выделении субсидий или лизинга с точки зрения, в какой зоне находится предприятие.
"Средний показатель по износу техники у нас на уровне 50% свыше 10 лет. Если вы посмотрите зону Нечерноземья, там будет и 20 лет комбайнам, и 30 лет. И здесь это тоже фактор, который влияет в целом на загрузку нашего сельхозмашинстроения. А там, где работают с большой рентабельностью, они сами купят это все", — подчеркнул Володин.
Председатель ГД призвал профильное министерство обратить внимание на необходимость исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. -0-
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ЭкономикаРоссияКрасногорскКраснодарский крайВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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