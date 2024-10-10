https://ria.ru/20241010/volodin-1977408314.html

Володин призвал скорректировать условия выделения средств аграриям

Володин призвал скорректировать условия выделения средств аграриям - РИА Новости, 10.10.2024

Володин призвал скорректировать условия выделения средств аграриям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал скорректировать условия выделения средств сельхозпроизводителям. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:30

2024-10-10T15:30

2024-10-10T15:30

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КРАСНОГОРСК, 10 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал скорректировать условия выделения средств сельхозпроизводителям. По словам председателя ГД, при выделении средств необходимо принимать во внимание рентабельность производителей сельскохозяйственной продукции в разных зонах. В четверг в Красногорске прошло выездное заседание совета Госдумы на тему - развитие сельскохозяйственного машиностроения в РФ. До начала заседания участники осмотрели образцы отечественной сельхозтехники. "У нас же с вами есть зона Черноземья, зона Нечерноземья, и рентабельность у сельхозпроизводителей разная. В Краснодарском крае она одна, а в Оренбургской области другая, в Тверской области она третья. А когда мы смотрим на средний показатель, он нам ни о чем не говорит... Здесь именно право министерства сельского хозяйства, исходя из этого зонирования, перераспределить это субсидирование, и тогда вы будете работать более устойчиво", - сказал Володин на заседании. Он отметил, что рассматривать вопрос нужно в комплексе, так как "когда принимается решение по лизингу или о субсидировании, этот фактор не учитывается". В этой связи председатель ГД предложил рассматривать вопросы о выделении субсидий или лизинга с точки зрения, в какой зоне находится предприятие. "Средний показатель по износу техники у нас на уровне 50% свыше 10 лет. Если вы посмотрите зону Нечерноземья, там будет и 20 лет комбайнам, и 30 лет. И здесь это тоже фактор, который влияет в целом на загрузку нашего сельхозмашинстроения. А там, где работают с большой рентабельностью, они сами купят это все", — подчеркнул Володин. Председатель ГД призвал профильное министерство обратить внимание на необходимость исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. -0-

https://ria.ru/20241008/volodin-1977018780.html

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экономика, россия, красногорск, краснодарский край, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф