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Волгоградка связала для участников СВО 123 пары теплых носков - РИА Новости, 10.10.2024
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Надежные люди
 
16:28 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/volgogradka-1977425184.html
Волгоградка связала для участников СВО 123 пары теплых носков
Волгоградка связала для участников СВО 123 пары теплых носков - РИА Новости, 10.10.2024
Волгоградка связала для участников СВО 123 пары теплых носков
Жительница Камышинского района Волгоградской области связала 123 пары теплых носков для военнослужащих – участников специальной военной операции, сообщает в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:28
2024-10-10T16:28
надежные люди
камышинский район
волгоградская область
сво
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ВОЛГОГРАД, 10 окт – РИА Новости. Жительница Камышинского района Волгоградской области связала 123 пары теплых носков для военнослужащих – участников специальной военной операции, сообщает в четверг администрация района в своем Telegram-канале. По информации властей, жительница Камышинского района Надежда Чернявская передала в пункт сбора помощи для участников СВО носки, которые сама связала. "Недавно она связала 123 пары теплых носков для военнослужащих, чтобы в зимний период защитить их ноги от холода", - говорится в сообщении.
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камышинский район
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камышинский район, волгоградская область, сво
Надежные люди, Камышинский район, Волгоградская область, СВО

Волгоградка связала для участников СВО 123 пары теплых носков

© Фото : администрация Камышинского районаЖительница Волгоградской области связала 123 пары теплых носков для участников СВО
Жительница Волгоградской области связала 123 пары теплых носков для участников СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : администрация Камышинского района
Жительница Волгоградской области связала 123 пары теплых носков для участников СВО
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ВОЛГОГРАД, 10 окт – РИА Новости. Жительница Камышинского района Волгоградской области связала 123 пары теплых носков для военнослужащих – участников специальной военной операции, сообщает в четверг администрация района в своем Telegram-канале.
По информации властей, жительница Камышинского района Надежда Чернявская передала в пункт сбора помощи для участников СВО носки, которые сама связала.
"Недавно она связала 123 пары теплых носков для военнослужащих, чтобы в зимний период защитить их ноги от холода", - говорится в сообщении.
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