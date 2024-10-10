https://ria.ru/20241010/volgogradka-1977425184.html

Волгоградка связала для участников СВО 123 пары теплых носков

Волгоградка связала для участников СВО 123 пары теплых носков - РИА Новости, 10.10.2024

Волгоградка связала для участников СВО 123 пары теплых носков

Жительница Камышинского района Волгоградской области связала 123 пары теплых носков для военнослужащих – участников специальной военной операции, сообщает в... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:28

2024-10-10T16:28

2024-10-10T16:28

надежные люди

камышинский район

волгоградская область

сво

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ВОЛГОГРАД, 10 окт – РИА Новости. Жительница Камышинского района Волгоградской области связала 123 пары теплых носков для военнослужащих – участников специальной военной операции, сообщает в четверг администрация района в своем Telegram-канале. По информации властей, жительница Камышинского района Надежда Чернявская передала в пункт сбора помощи для участников СВО носки, которые сама связала. "Недавно она связала 123 пары теплых носков для военнослужащих, чтобы в зимний период защитить их ноги от холода", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241009/pomosch-1977214600.html

камышинский район

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

камышинский район, волгоградская область, сво