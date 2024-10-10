https://ria.ru/20241010/volgogradka-1977425184.html
Волгоградка связала для участников СВО 123 пары теплых носков
Волгоградка связала для участников СВО 123 пары теплых носков - РИА Новости, 10.10.2024
Волгоградка связала для участников СВО 123 пары теплых носков
Жительница Камышинского района Волгоградской области связала 123 пары теплых носков для военнослужащих – участников специальной военной операции, сообщает в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:28
2024-10-10T16:28
2024-10-10T16:28
надежные люди
камышинский район
волгоградская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977413526_0:27:553:338_1920x0_80_0_0_fffb6e98385f30aa2ff5985b907a4cf7.jpg
ВОЛГОГРАД, 10 окт – РИА Новости. Жительница Камышинского района Волгоградской области связала 123 пары теплых носков для военнослужащих – участников специальной военной операции, сообщает в четверг администрация района в своем Telegram-канале. По информации властей, жительница Камышинского района Надежда Чернявская передала в пункт сбора помощи для участников СВО носки, которые сама связала. "Недавно она связала 123 пары теплых носков для военнослужащих, чтобы в зимний период защитить их ноги от холода", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241009/pomosch-1977214600.html
камышинский район
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977413526_0:0:553:416_1920x0_80_0_0_e4cd4f77e6fa5c9e2a81c14d717da433.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камышинский район, волгоградская область, сво
Надежные люди, Камышинский район, Волгоградская область, СВО
ВОЛГОГРАД, 10 окт – РИА Новости. Жительница Камышинского района Волгоградской области связала 123 пары теплых носков для военнослужащих – участников специальной военной операции, сообщает в четверг администрация района в своем Telegram-канале.
По информации властей, жительница Камышинского района Надежда Чернявская передала в пункт сбора помощи для участников СВО носки, которые сама связала.
"Недавно она связала 123 пары теплых носков для военнослужащих, чтобы в зимний период защитить их ноги от холода", - говорится в сообщении.