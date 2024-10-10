https://ria.ru/20241010/vinokurov-1977431085.html
Владимира Винокурова освободили от обязанностей посла в Гватемале
Владимира Винокурова освободили от обязанностей посла в Гватемале - РИА Новости, 10.10.2024
Владимира Винокурова освободили от обязанностей посла в Гватемале
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Винокурова от обязанностей посла РФ в Гватемале, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:33
2024-10-10T16:33
2024-10-10T16:39
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Винокурова от обязанностей посла РФ в Гватемале, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Винокурова Владимира Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Гватемала", - говорится в документе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, гватемала (республика), россия, владимир винокуров, владимир путин
Политика, Гватемала (республика), Россия, Владимир Винокуров, Владимир Путин
Владимира Винокурова освободили от обязанностей посла в Гватемале
Путин освободил Владимира Винокурова от обязанностей посла России в Гватемале