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Владимира Винокурова освободили от обязанностей посла в Гватемале - РИА Новости, 10.10.2024
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16:33 10.10.2024 (обновлено: 16:39 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/vinokurov-1977431085.html
Владимира Винокурова освободили от обязанностей посла в Гватемале
Владимира Винокурова освободили от обязанностей посла в Гватемале - РИА Новости, 10.10.2024
Владимира Винокурова освободили от обязанностей посла в Гватемале
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Винокурова от обязанностей посла РФ в Гватемале, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:33
2024-10-10T16:39
политика
гватемала (республика)
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владимир винокуров
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Винокурова от обязанностей посла РФ в Гватемале, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Винокурова Владимира Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Гватемала", - говорится в документе.
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политика, гватемала (республика), россия, владимир винокуров, владимир путин
Политика, Гватемала (республика), Россия, Владимир Винокуров, Владимир Путин
Владимира Винокурова освободили от обязанностей посла в Гватемале

Путин освободил Владимира Винокурова от обязанностей посла России в Гватемале

© РИА Новости / Антон ДенисовВладимир Винокуров
Владимир Винокуров - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Владимир Винокуров . Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Винокурова от обязанностей посла РФ в Гватемале, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Винокурова Владимира Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Гватемала", - говорится в документе.
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ПолитикаГватемала (республика)РоссияВладимир ВинокуровВладимир Путин
 
 
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