https://ria.ru/20241010/vinokurov-1977431085.html

Владимира Винокурова освободили от обязанностей посла в Гватемале

Владимира Винокурова освободили от обязанностей посла в Гватемале - РИА Новости, 10.10.2024

Владимира Винокурова освободили от обязанностей посла в Гватемале

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Винокурова от обязанностей посла РФ в Гватемале, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:33

2024-10-10T16:33

2024-10-10T16:39

политика

гватемала (республика)

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Винокурова от обязанностей посла РФ в Гватемале, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Винокурова Владимира Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Гватемала", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241010/rossija-1977380030.html

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Варвара Скокшина

политика, гватемала (республика), россия, владимир винокуров, владимир путин