Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане завели дело на блогера, обещавшего выкинуть дочь на помойку - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 10.10.2024 (обновлено: 13:48 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/uzbekistan-1977382338.html
В Узбекистане завели дело на блогера, обещавшего выкинуть дочь на помойку
В Узбекистане завели дело на блогера, обещавшего выкинуть дочь на помойку - РИА Новости, 10.10.2024
В Узбекистане завели дело на блогера, обещавшего выкинуть дочь на помойку
На популярного в Узбекистане блогера Сардора Сафарбоева, обещавшего, что если у него него родится дочь, он выбросит ребенка в мусорный ящик, правоохранительные... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:45
2024-10-10T13:48
технологии
узбекистан
россия
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ТАШКЕНТ, 10 окт – РИА Новости. На популярного в Узбекистане блогера Сардора Сафарбоева, обещавшего, что если у него него родится дочь, он выбросит ребенка в мусорный ящик, правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщает местный телеканал Zamon. Ранее в соцсетях появилось видео, где Сафарбоев, выступающий под псевдонимом Сардор-Гангстер, в своем видеоблоге заявил, что не хочет иметь дочерей и, если его жена родит девочку, он выбросит младенца в мусорный ящик. Видео вызвало широкий резонанс в Узбекистане, большинство пользователей осудили блогера. Позднее Сафарбоев записал видеообращение с извинениями. "По данному факту в отношении блогера возбуждено уголовное дело по части второй статьи 140 УК Республики Узбекистан "Оскорбление в печатном или иным способом размноженном тексте либо в средствах массовой информации", ведется следствие", - говорится в сюжете телеканала. Санкции статьи предусматривают штраф от 200 до 400 базовых расчетных величин (от 6 тысяч до 12 тысяч долларов) или обязательные общественные работы от 240 до 300 часов либо исправительные работы от одного года до двух лет. У Сафарбоева в TikTok, который заблокирован в Узбекистане, свыше 700 тысяч подписчиков, в Instagram* —более 500 тысяч подписчиков.*Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20241003/shpion-1976092922.html
https://ria.ru/20241008/moskva-1976981933.html
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, узбекистан, россия, tiktok
Технологии, Узбекистан, Россия, TikTok
В Узбекистане завели дело на блогера, обещавшего выкинуть дочь на помойку

В Узбекистане завели дело на блогера, обещавшего выкинуть новорожденную дочь

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 10 окт – РИА Новости. На популярного в Узбекистане блогера Сардора Сафарбоева, обещавшего, что если у него него родится дочь, он выбросит ребенка в мусорный ящик, правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщает местный телеканал Zamon.
Ранее в соцсетях появилось видео, где Сафарбоев, выступающий под псевдонимом Сардор-Гангстер, в своем видеоблоге заявил, что не хочет иметь дочерей и, если его жена родит девочку, он выбросит младенца в мусорный ящик. Видео вызвало широкий резонанс в Узбекистане, большинство пользователей осудили блогера. Позднее Сафарбоев записал видеообращение с извинениями.
ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Задержанные украинские шпионы признались, что должны были выкрасть ребенка
3 октября, 10:05
"По данному факту в отношении блогера возбуждено уголовное дело по части второй статьи 140 УК Республики Узбекистан "Оскорбление в печатном или иным способом размноженном тексте либо в средствах массовой информации", ведется следствие", - говорится в сюжете телеканала.
Санкции статьи предусматривают штраф от 200 до 400 базовых расчетных величин (от 6 тысяч до 12 тысяч долларов) или обязательные общественные работы от 240 до 300 часов либо исправительные работы от одного года до двух лет.
У Сафарбоева в TikTok, который заблокирован в Узбекистане, свыше 700 тысяч подписчиков, в Instagram* —более 500 тысяч подписчиков.
*Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В Москве задержали мигранта, подозреваемого в надругательстве над ребенком
8 октября, 14:28
 
ТехнологииУзбекистанРоссияTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала