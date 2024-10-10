https://ria.ru/20241010/uzbekistan-1977382338.html

В Узбекистане завели дело на блогера, обещавшего выкинуть дочь на помойку

В Узбекистане завели дело на блогера, обещавшего выкинуть дочь на помойку - РИА Новости, 10.10.2024

В Узбекистане завели дело на блогера, обещавшего выкинуть дочь на помойку

На популярного в Узбекистане блогера Сардора Сафарбоева, обещавшего, что если у него него родится дочь, он выбросит ребенка в мусорный ящик, правоохранительные... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T13:45

2024-10-10T13:45

2024-10-10T13:48

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ТАШКЕНТ, 10 окт – РИА Новости. На популярного в Узбекистане блогера Сардора Сафарбоева, обещавшего, что если у него него родится дочь, он выбросит ребенка в мусорный ящик, правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщает местный телеканал Zamon. Ранее в соцсетях появилось видео, где Сафарбоев, выступающий под псевдонимом Сардор-Гангстер, в своем видеоблоге заявил, что не хочет иметь дочерей и, если его жена родит девочку, он выбросит младенца в мусорный ящик. Видео вызвало широкий резонанс в Узбекистане, большинство пользователей осудили блогера. Позднее Сафарбоев записал видеообращение с извинениями. "По данному факту в отношении блогера возбуждено уголовное дело по части второй статьи 140 УК Республики Узбекистан "Оскорбление в печатном или иным способом размноженном тексте либо в средствах массовой информации", ведется следствие", - говорится в сюжете телеканала. Санкции статьи предусматривают штраф от 200 до 400 базовых расчетных величин (от 6 тысяч до 12 тысяч долларов) или обязательные общественные работы от 240 до 300 часов либо исправительные работы от одного года до двух лет. У Сафарбоева в TikTok, который заблокирован в Узбекистане, свыше 700 тысяч подписчиков, в Instagram* —более 500 тысяч подписчиков.*Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241003/shpion-1976092922.html

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