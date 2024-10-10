https://ria.ru/20241010/ushakov-1977399904.html
Ушаков прокомментировал запуск финансовой платформы БРИКС
Ушаков прокомментировал запуск финансовой платформы БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024
Ушаков прокомментировал запуск финансовой платформы БРИКС
Запуск единой финансовой платформы, клиринговой инфраструктуры и перестраховочной компании в рамках БРИКС позволит расширить практику расчетов в национальных... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:05
2024-10-10T15:05
2024-10-10T15:05
экономика
технологии
россия
юрий ушаков
брикс
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Запуск единой финансовой платформы, клиринговой инфраструктуры и перестраховочной компании в рамках БРИКС позволит расширить практику расчетов в национальных валютах и снизить издержки во взаимной торговле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Наше председательство, естественно, уделяло большое внимание активизации финансового трека в рамках БРИКС. Минфин России совместно с Центробанком обсуждали с партнерами по объединению проект общей финансовой платформы БРИКС, специальной клиринговой инфраструктуры и перестраховочной компании БРИКС. Их запуск позволит расширить практику расчетов в национальных валютах и снизить издержки во взаимной торговле", - сказал Ушаков.
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экономика, технологии, россия, юрий ушаков, брикс
Экономика, Технологии, Россия, Юрий Ушаков, БРИКС
Ушаков прокомментировал запуск финансовой платформы БРИКС
Ушаков: запуск финансовой платформы БРИКС снизит издержки во взаимной торговле