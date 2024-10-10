Рейтинг@Mail.ru
Ушаков прокомментировал запуск финансовой платформы БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/ushakov-1977399904.html
Ушаков прокомментировал запуск финансовой платформы БРИКС
Ушаков прокомментировал запуск финансовой платформы БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024
Ушаков прокомментировал запуск финансовой платформы БРИКС
Запуск единой финансовой платформы, клиринговой инфраструктуры и перестраховочной компании в рамках БРИКС позволит расширить практику расчетов в национальных... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:05
2024-10-10T15:05
экономика
технологии
россия
юрий ушаков
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959290252_0:61:1155:711_1920x0_80_0_0_3b42fa7d746423e6f28a917a03ee9cb4.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Запуск единой финансовой платформы, клиринговой инфраструктуры и перестраховочной компании в рамках БРИКС позволит расширить практику расчетов в национальных валютах и снизить издержки во взаимной торговле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Наше председательство, естественно, уделяло большое внимание активизации финансового трека в рамках БРИКС. Минфин России совместно с Центробанком обсуждали с партнерами по объединению проект общей финансовой платформы БРИКС, специальной клиринговой инфраструктуры и перестраховочной компании БРИКС. Их запуск позволит расширить практику расчетов в национальных валютах и снизить издержки во взаимной торговле", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20241010/zapad-1977399007.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959290252_64:0:1091:770_1920x0_80_0_0_f78bacc2e3b1c57f817b56218d75b241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, юрий ушаков, брикс
Экономика, Технологии, Россия, Юрий Ушаков, БРИКС
Ушаков прокомментировал запуск финансовой платформы БРИКС

Ушаков: запуск финансовой платформы БРИКС снизит издержки во взаимной торговле

© Фото : Официальный сайт БРИКС 2024Символика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Официальный сайт БРИКС 2024
Символика БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Запуск единой финансовой платформы, клиринговой инфраструктуры и перестраховочной компании в рамках БРИКС позволит расширить практику расчетов в национальных валютах и снизить издержки во взаимной торговле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой.
"Наше председательство, естественно, уделяло большое внимание активизации финансового трека в рамках БРИКС. Минфин России совместно с Центробанком обсуждали с партнерами по объединению проект общей финансовой платформы БРИКС, специальной клиринговой инфраструктуры и перестраховочной компании БРИКС. Их запуск позволит расширить практику расчетов в национальных валютах и снизить издержки во взаимной торговле", - сказал Ушаков.
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Запад оказывал давление на страны БРИКС, заявил Ушаков
Вчера, 15:03
 
ЭкономикаТехнологииРоссияЮрий УшаковБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала