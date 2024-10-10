https://ria.ru/20241010/ushakov-1977399904.html

Ушаков прокомментировал запуск финансовой платформы БРИКС

Ушаков прокомментировал запуск финансовой платформы БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024

Ушаков прокомментировал запуск финансовой платформы БРИКС

Запуск единой финансовой платформы, клиринговой инфраструктуры и перестраховочной компании в рамках БРИКС позволит расширить практику расчетов в национальных... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:05

2024-10-10T15:05

2024-10-10T15:05

экономика

технологии

россия

юрий ушаков

брикс

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Запуск единой финансовой платформы, клиринговой инфраструктуры и перестраховочной компании в рамках БРИКС позволит расширить практику расчетов в национальных валютах и снизить издержки во взаимной торговле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Наше председательство, естественно, уделяло большое внимание активизации финансового трека в рамках БРИКС. Минфин России совместно с Центробанком обсуждали с партнерами по объединению проект общей финансовой платформы БРИКС, специальной клиринговой инфраструктуры и перестраховочной компании БРИКС. Их запуск позволит расширить практику расчетов в национальных валютах и снизить издержки во взаимной торговле", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20241010/zapad-1977399007.html

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экономика, технологии, россия, юрий ушаков, брикс