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"Дрожь и ненависть". Россия получила жесткий ультиматум

"Дрожь и ненависть". Россия получила жесткий ультиматум - РИА Новости, 10.10.2024

"Дрожь и ненависть". Россия получила жесткий ультиматум

Официальный Таллин продолжает оказывать давление на Эстонскую православную церковь (ЭПЦ), требуя разорвать канонические связи с Москвой. Играть по правилам... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T08:00

2024-10-10T08:00

2024-10-10T08:06

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Официальный Таллин продолжает оказывать давление на Эстонскую православную церковь (ЭПЦ), требуя разорвать канонические связи с Москвой. Играть по правилам духовенству все сложнее. Тем более что сами чиновники их вовсю нарушают.Работа над ошибкамиМинистерство внутренних дел прибалтийской республики решило выступить в амплуа въедливого учителя. На роль нерадивого ученика выбрали ЭПЦ. По крайней мере, так выглядит их взаимодействие в последние несколько месяцев.Священники ездят к чиновникам на прием как на занятия. Кроме того, силовое ведомство и религиозная организация упражняются в эпистолярном жанре.В последнем письме канцлер МВД Тармо Мийлитс предложил поработать над правками в устав ЭПЦ. Еще раз. Предыдущие его и коллег не удовлетворили.Во-первых, в документе сохранилось упоминание о томосе патриарха Алексия II — именно по нему Эстонская церковь в 1993-м стала самоуправляемой единицей в составе Московского патриархата (МП). По мнению Мийлитса, это свидетельствует о том, что ЭПЦ до сих пор фактически подчиняется РПЦ.Во-вторых, чиновникам не понравилось новое название, которое предложила церковь, — "Эстонская православная церковь" (без уточнения "МП").Дело в том, что в госреестре уже зарегистрирована Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ). Создана в 1990-х, хотя и не вполне канонически. И подчиняется Константинополю. Отношения двух параллельных структур, мягко говоря, натянутые.Поэтому МВД рекомендовало провести серьезную работу над ошибками. Суть "домашнего задания" в том, чтобы раз и навсегда разорвать связи с Москвой. И сделать это надо как можно скорее.Полумерами не отделаютсяДуховенство за словом в карман не полезло — быстро отреагировало на самоуправство министерства."Многие из обсуждаемых вопросов связаны с историческим пониманием. Так что будем, наверное, тоже составлять подробный ответ, где изложим наше видение ситуации", — заявил в беседе с журналистами епископ Тартуский Даниил (Леписк).По его словам, государство в нынешней дискуссии действует избирательно: местами опирается на светское законодательство, а местами — на канонику. Это странно уже само по себе. Власти напрямую вмешиваются во внутренние дела церкви: указывают, что правильно, а что — нет. А между тем, заключил епископ, таких полномочий у чиновников нет.Но почему в прибалтийской республике вдруг решили смешать мирское с духовным? Ответ прост: "виновата" Москва. В конце марта там состоялся съезд Всемирного русского народного собора (ВРНС). Участники мероприятия провозгласили специальную военную операцию "священной войной", а западные страны — "жертвами сатанизма".Позднее, в сентябре, патриарх Кирилл в своей речи на праздник Успения Богородицы сказал: для него "Киев, Минск и другие столицы бывших союзных республик — это важные духовные центры единой Святой Руси", а для Русской церкви не существует "границ постсоветского пространства".Все это эстонское МВД расценило как сильнейшую угрозу нацбезопасности. Глава ведомства Лаури Ляэнеметс спешно внес в парламент законопроект о признании РПЦ "террористической организацией". А его подчиненные активно взялись за воспитательную работу с "промосковской" ЭПЦ.Вызовы на допросы, рейды по монастырям и, наконец, ультимативное требование отредактировать устав. Эстонская церковь пошла навстречу. Но проделанную работу Ляэнеметс назвал "косметическими" полумерами, не более. А порвать с Москвой, по его же словам, нужно резко и разом.Лучший врагУ чиновников есть четкое видение будущего ЭПЦ: следует объединиться с константинопольской структурой. И помощники в этом деле уже нашлись.В конце сентября Совет церквей Эстонии предложил наделить ЭПЦ статусом самоуправляемого викариата. Это, разъяснили в организации, позволит оставаться самостоятельной единицей. Архиереи на службе будут упоминать имя главы ЭАПЦ, а диаконы — своего местного епископа.В ЭПЦ отказались. Во-первых, против большинство духовенства и паствы. Во-вторых, с точки зрения Московского патриархата это будет означать самовольное переподчинение — раскол, не иначе.Давление медленно, но верно усиливается. Представитель МВД Райво Кюйт пригрозил: если священнослужители не подчинятся, "государству для обеспечения безопасности придется пойти на крайние меры, которыми может стать принудительное закрытие церкви через суд".

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Никита Бизин

москва, россия, минск, русская православная церковь, московский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение