https://ria.ru/20241010/ukraina-1977489578.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 10.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы прогремели в четверг в Белополье Сумской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T22:48

2024-10-10T22:48

2024-10-10T22:48

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Белополье Сумской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Белополье Сумской области слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20241010/ukraina-1977323627.html

сумская область

украина

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сумская область, украина