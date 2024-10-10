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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 10.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977489578.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 10.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в четверг в Белополье Сумской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T22:48
2024-10-10T22:48
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Белополье Сумской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Белополье Сумской области слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977323627.html
сумская область
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сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

"Общественное": в Белополье на севере Украины прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская военная техника в Сумской области
Украинская военная техника в Сумской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская военная техника в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Белополье Сумской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Белополье Сумской области слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
Вчера, 08:02
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраина
 
 
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