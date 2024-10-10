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Украина пытается втянуть в конфликт Белоруссию, заявил Алаудинов - РИА Новости, 10.10.2024
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16:51 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977438032.html
Украина пытается втянуть в конфликт Белоруссию, заявил Алаудинов
Украина пытается втянуть в конфликт Белоруссию, заявил Алаудинов - РИА Новости, 10.10.2024
Украина пытается втянуть в конфликт Белоруссию, заявил Алаудинов
Украина провокациями пытается втянуть Белоруссию в конфликт, в том числе и с НАТО, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:51
2024-10-10T16:51
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Украина провокациями пытается втянуть Белоруссию в конфликт, в том числе и с НАТО, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в интервью телеканалу "Беларусь-1". "Получается, что если сейчас эту войну перевести на Беларусь, то тут автоматически получается, что происходит война с Беларусью и Украиной, тут автоматически подключится весь блок НАТО", - сказал Алаудинов, отвечая на вопрос о провокациях Украины в отношении Белоруссии. По его словам, Украина пытается втянуть Белоруссию в конфликт так же, как сегодня Израиль всячески пытается втянуть в войну Иран. "Точно так же Украина пытается втянуть еще и Беларусь для того, чтобы закричать на весь мир: "Смотрите, нас бьют все, вот вдвоем они на нас напали, бьют лежачего!". То есть там очень большая игра для того, чтобы сыграть, как говорится, на публику", - добавил Алаудинов. Президент России Владимир Путин 25 сентября на заседании Совбеза РФ предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.
https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977224956.html
https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942355683.html
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белоруссия, украина, россия, апты алаудинов, владимир путин, нато, в мире
Белоруссия, Украина, Россия, Апты Алаудинов, Владимир Путин, НАТО, В мире
Украина пытается втянуть в конфликт Белоруссию, заявил Алаудинов

Алаудинов: Украина провокациями пытается втянуть Белоруссию в конфликт с НАТО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Украина провокациями пытается втянуть Белоруссию в конфликт, в том числе и с НАТО, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в интервью телеканалу "Беларусь-1".
"Получается, что если сейчас эту войну перевести на Беларусь, то тут автоматически получается, что происходит война с Беларусью и Украиной, тут автоматически подключится весь блок НАТО", - сказал Алаудинов, отвечая на вопрос о провокациях Украины в отношении Белоруссии.
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По его словам, Украина пытается втянуть Белоруссию в конфликт так же, как сегодня Израиль всячески пытается втянуть в войну Иран.
"Точно так же Украина пытается втянуть еще и Беларусь для того, чтобы закричать на весь мир: "Смотрите, нас бьют все, вот вдвоем они на нас напали, бьют лежачего!". То есть там очень большая игра для того, чтобы сыграть, как говорится, на публику", - добавил Алаудинов.
Президент России Владимир Путин 25 сентября на заседании Совбеза РФ предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.
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БелоруссияУкраинаРоссияАпты АлаудиновВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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