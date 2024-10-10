https://ria.ru/20241010/udar-1977482569.html
Минздрав Ливана заявил об 11 погибших при ударе ЦАХАЛ по Бейруту
Минздрав Ливана заявил об 11 погибших при ударе ЦАХАЛ по Бейруту - РИА Новости, 10.10.2024
Минздрав Ливана заявил об 11 погибших при ударе ЦАХАЛ по Бейруту
Жертвами израильских ударов в районе Рас ан-Набаа в центре Бейрута, по предварительным данным, стали 11 человек, 48 ранены, говорится в заявлении центра... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T21:23
2024-10-10T21:23
2024-10-10T21:39
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БЕЙРУТ, 10 окт - РИА Новости. Жертвами израильских ударов в районе Рас ан-Набаа в центре Бейрута, по предварительным данным, стали 11 человек, 48 ранены, говорится в заявлении центра экстренных ситуаций минздрава Ливана.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в результате израильских авиаударов сильные повреждения получили два многоэтажных жилых дома, на месте продолжаются поисково-спасательные работы."По предварительным данным, в результате вражеских ударов по Бейруту погибли 11 человек, 48 граждан получили ранения", - говорится в отчете ведомства.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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Спасатели на месте авиаудара в центре Бейрута
Жертвами ударов Израиля в центре Бейрута, по предварительным данным, стали 11 человек, 48 ранены, сообщает минздрав Ливана. Сейчас на месте авиаудара в центре Бейрута работают спасатели, идет эвакуация из зданий.
2024-10-10T21:23
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Минздрав Ливана заявил об 11 погибших при ударе ЦАХАЛ по Бейруту
Минздрав Ливана: при израильском ударе по Бейруту погибли 11 человек, 48 ранены