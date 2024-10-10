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Тверские власти определили допмеры поддержки жителей Торопецкого округа - РИА Новости, 10.10.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
19:21 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/tverskaya-oblast-1977471020.html
Тверские власти определили допмеры поддержки жителей Торопецкого округа
Тверские власти определили допмеры поддержки жителей Торопецкого округа - РИА Новости, 10.10.2024
Тверские власти определили допмеры поддержки жителей Торопецкого округа
На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрены вопросы предоставления дополнительных мер социальной поддержки РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:21
2024-10-10T19:21
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрены вопросы предоставления дополнительных мер социальной поддержки жителям Торопецкого округа; решение об их введении было принято главой региона с учетом поступивших обращений граждан, сообщает пресс-служба областного правительства. "По просьбам граждан введена компенсация убытков для тех, у кого пострадали хозяйственные постройки, дома. Это будет единовременная денежная выплата. За потерю единственного жилья будет предоставлена возможность приобрести новое жилье в Торопецком либо соседних муниципальных округах. Цена будет не ниже, чем 51 тысяча рублей за квадратный метр. Автовладельцам будет выплачен ущерб за причинение вреда машинам. Также введена дополнительная поддержка на ремонты лоджий, террас", - приводятся в сообщении слова Рудени. В случае полной утраты единственного жилья собственникам предоставят социальные выплаты на приобретение жилого помещения. Размер рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра и нормы общей площади жилого помещения: 33 квадратных метра – для одиноко проживающих граждан; 42 квадратных метра – для семьи из двух человек; 18 квадратных метров на каждого человека – для семьи из трех и более человек. В случае полной утраты жилого помещения, не являющегося единственным для проживания, размер поддержки составит 500 тысяч рублей на одно домовладение, добавили в пресс-службе. Жилье с использованием социальной выплаты может быть приобретено на территории Торопецкого, Андреапольского, Западнодвинского, Нелидовского и Оленинского округов. Размер единовременной денежной выплаты за поврежденные либо утраченные транспортные средства составит до 200 тысяч рублей. Ее могут получить граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства или месту воинской службы в Торопецком округе, являющиеся собственниками транспортных средств. Социальные выплаты в размере 50 тысяч рублей будут предоставляться за поврежденные садовые дома, хозяйственные постройки, гаражи, при условии их нахождения на земельном участке, право на который подтверждено в соответствии с законодательством, говорится в сообщении. Предусмотрена компенсация затрат на застекление лоджий, балконов и веранд. Ее размер – по фактическим расходам, до 20 тысяч рублей за один квадратный метр. Также у жителей Торопецкого округа есть возможность провести ремонт печей на сумму до 70 тысяч рублей. Подать заявление и документы на предоставление единовременных выплат граждане могут через МФЦ, центр социальной поддержки населения, портал "Госуслуги", добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241010/podrostki-1977441626.html
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россия
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россия, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Тверская область

Тверские власти определили допмеры поддержки жителей Торопецкого округа

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрены вопросы предоставления дополнительных мер социальной поддержки жителям Торопецкого округа; решение об их введении было принято главой региона с учетом поступивших обращений граждан, сообщает пресс-служба областного правительства.
"По просьбам граждан введена компенсация убытков для тех, у кого пострадали хозяйственные постройки, дома. Это будет единовременная денежная выплата. За потерю единственного жилья будет предоставлена возможность приобрести новое жилье в Торопецком либо соседних муниципальных округах. Цена будет не ниже, чем 51 тысяча рублей за квадратный метр. Автовладельцам будет выплачен ущерб за причинение вреда машинам. Также введена дополнительная поддержка на ремонты лоджий, террас", - приводятся в сообщении слова Рудени.
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Вчера, 17:03
В случае полной утраты единственного жилья собственникам предоставят социальные выплаты на приобретение жилого помещения. Размер рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра и нормы общей площади жилого помещения: 33 квадратных метра – для одиноко проживающих граждан; 42 квадратных метра – для семьи из двух человек; 18 квадратных метров на каждого человека – для семьи из трех и более человек.
В случае полной утраты жилого помещения, не являющегося единственным для проживания, размер поддержки составит 500 тысяч рублей на одно домовладение, добавили в пресс-службе.
Жилье с использованием социальной выплаты может быть приобретено на территории Торопецкого, Андреапольского, Западнодвинского, Нелидовского и Оленинского округов.
Размер единовременной денежной выплаты за поврежденные либо утраченные транспортные средства составит до 200 тысяч рублей. Ее могут получить граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства или месту воинской службы в Торопецком округе, являющиеся собственниками транспортных средств.
Социальные выплаты в размере 50 тысяч рублей будут предоставляться за поврежденные садовые дома, хозяйственные постройки, гаражи, при условии их нахождения на земельном участке, право на который подтверждено в соответствии с законодательством, говорится в сообщении.
Предусмотрена компенсация затрат на застекление лоджий, балконов и веранд. Ее размер – по фактическим расходам, до 20 тысяч рублей за один квадратный метр. Также у жителей Торопецкого округа есть возможность провести ремонт печей на сумму до 70 тысяч рублей.
Подать заявление и документы на предоставление единовременных выплат граждане могут через МФЦ, центр социальной поддержки населения, портал "Госуслуги", добавили в пресс-службе.
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