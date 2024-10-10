https://ria.ru/20241010/tverskaya-oblast-1977452710.html

Почти одна тысяча лагерей Тверской области принимала этим летом детей

Почти одна тысяча лагерей Тверской области принимала этим летом детей - РИА Новости, 10.10.2024

Почти одна тысяча лагерей Тверской области принимала этим летом детей

Прошедшим летом во всех муниципалитетах Верхневолжья свои двери для ребят открыли 949 лагерей различных направлений – больше, чем в предыдущие годы, сообщает... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:44

2024-10-10T17:44

2024-10-10T17:44

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Прошедшим летом во всех муниципалитетах Верхневолжья свои двери для ребят открыли 949 лагерей различных направлений – больше, чем в предыдущие годы, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Это 22 загородных и 67 палаточных, 504 лагеря дневного пребывания и 356 лагерей труда и отдыха. По данным министерства просвещения РФ по организации лагерей трёх последних типов тверской регион среди субъектов Центрального федерального округа занимает лидирующие позиции. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в числе национальных целей развития нашей страны обозначил создание условий, чтобы наши дети и молодежь получали востребованные знания и навыки, приобщались к традиционным ценностям, могли состояться в профессии и работать на благо нашей страны и наших граждан. Это очень важная задача, которая сегодня определяет развитие нашей страны. От того насколько мы сможем ее качественно и полноценно выполнить зависит наше будущее. Сегодня в связи с ростом числа детей, которые охвачены отдыхом, и количества учреждений летнего отдыха наша задача не потерять качество", - приводятся в сообщении слова Рудени. Главными направлениями работы, как обозначил губернатор, являются развитие инфраструктуры лагерей детского отдыха, а также заблаговременная подготовка кадров для работы с детьми в летний период. С 2022 года количество детей, охваченных отдыхом, выросло более чем на 16 тысяч человек, или на 30%. В этом году в период летней кампании отдохнули почти 72 тысячи детей, что составляет 51% от общего числа юных жителей Тверской области – это третье место в ЦФО. Были расширены льготные категории, имеющие право на первоочередное обеспечение путевками в загородные лагеря. В частности, в этот перечень включены дети участников специальной военной операции и ребята из многодетных семей. Всего в 2024 году в лагерях отдохнули 1528 детей бойцов СВО. Отдельное внимание уделяется организации отдыха детей с особенностями здоровья – лагеря различных форматов посетили 2867 ребят с ОВЗ. Также отдыхом были охвачены дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В летний период был организован отдых детей в федеральных детских центрах, лагерях Республики Крым, где побывали в общей сложности 178 человек, добавили в пресс-службе. В течение летнего сезона оздоровительные учреждения Верхневолжья принимали юных жителей Бердянска, Макеевки, Белгородской области. Для студентов педагогических специальностей, медицинского, инженерного, филологического профилей из Луганской и Донецкой Народных Республик на площадках вузов Верхневолжья были организованы "Университетские смены". Во время летней кампании в лагерях отдыха трудились 3498 педагогических работников, 2826 вожатых, 2358 работников пищеблоков, 545 медиков. По поручению Губернатора Игоря Рудени был обеспечен контроль безопасности и соблюдения санитарных требований, организации качественного питания и медицинского обслуживания. Наряду с повышением доступности и безопасности летнего отдыха было обновлено содержание программ. Как подчеркнул глава региона: для каждого ребенка пребывание в лагере должно запоминаться интересными событиями, встречами с героями нашего времени, заслуженными людьми, посещениями предприятий Верхневолжья в целях профориентации, культурными поездками. В этом году при организации летней кампании особое внимание было уделено военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Более 10 тысяч ребят стали участниками профильных смен Движения Первых "Время Первых". Военно-спортивная игра "Зарница" объединила 431 команду и 3017 участников. Почти 12 тысяч школьников встретились и побеседовали с участниками специальной военной операции, более 12 тысяч человек – с представителями Тверской, Бежецкой и Ржевской епархий. Также проводились мероприятия, посвящённые историческому и культурному наследию тверского края, спортивному развитию, правилам безопасного поведения, профориентации, финансовой грамотности, различные мастер-классы, познавательные лекции, встречи со спортсменами, многодетными семьями, показы кинофильмов и спектаклей, игровые программы и многое другое. В Год семьи особый акцент был сделан на событиях семейной тематики - глава региона подчеркнул: данная работа должна быть продолжена. Также Руденя акцентировал внимание на усилении спортивной составляющей летнего отдыха детей, организации для детей мероприятий на базе спортивных объектов. В рамках общественного контроля за реализацией мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей лагеря в течении всего периода посещали члены Общественной палаты Тверской области. "Мы констатируем, что есть существенные и качественные изменения. Это техническое обеспечение, обновление инфраструктуры на этих объектах, обеспечение комплексной безопасности. Также можно говорить о качественном выполнении воспитательных мероприятий. При этом в сегодняшних условиях надо ещё более усиливать патриотическую и духовно-нравственную направленности. Наше предложение также возродить в муниципалитетах практику шефства предприятий над лагерями. Важный вопрос – кадровый ресурс", - цитирует пресс-служба председателя Общественной палаты Тверской области Игоря Лельчинского. Губернатор поддержал инициативу общественников о проведении многодневного, с содержательным наполнением, обучения вожатых на базе одного из действующих детских лагерей. Такой тренинг позволит будущим вожатым до начала сезона приобрести практические навыки.

https://ria.ru/20241010/podrostki-1977441626.html

https://ria.ru/20241003/pilomaterialy-1976262309.html

https://ria.ru/20241003/tver-1976189533.html

https://ria.ru/20240910/natsproekt-1971893932.html

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