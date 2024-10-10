https://ria.ru/20241010/turtsiya-1977468468.html

Турция заинтересована в привлечении российских компаний к энергетике

Турция заинтересована в привлечении российских компаний к энергетике - РИА Новости, 10.10.2024

Турция заинтересована в привлечении российских компаний к энергетике

Турция выразила заинтересованность в привлечении российских компаний к реализации проектов в газовой и угольной энергетике, сообщило Минэнерго России. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:06

2024-10-10T19:06

2024-10-10T19:06

экономика

турция

россия

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Турция выразила заинтересованность в привлечении российских компаний к реализации проектов в газовой и угольной энергетике, сообщило Минэнерго России. На встрече с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил перспективы создания газового хаба в республике, отмечается в сообщении. "В свою очередь, турецкая сторона выразила заинтересованность в привлечении российских компаний к реализации проектов в области газовой и угольной энергетики", - добавляется в нем.

https://ria.ru/20241003/rossiya-1976167147.html

турция

россия

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2024

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экономика, турция, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)