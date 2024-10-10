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Турция заинтересована в привлечении российских компаний к энергетике - РИА Новости, 10.10.2024
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19:06 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/turtsiya-1977468468.html
Турция заинтересована в привлечении российских компаний к энергетике
Турция заинтересована в привлечении российских компаний к энергетике - РИА Новости, 10.10.2024
Турция заинтересована в привлечении российских компаний к энергетике
Турция выразила заинтересованность в привлечении российских компаний к реализации проектов в газовой и угольной энергетике, сообщило Минэнерго России. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:06
2024-10-10T19:06
экономика
турция
россия
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Турция выразила заинтересованность в привлечении российских компаний к реализации проектов в газовой и угольной энергетике, сообщило Минэнерго России. На встрече с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил перспективы создания газового хаба в республике, отмечается в сообщении. "В свою очередь, турецкая сторона выразила заинтересованность в привлечении российских компаний к реализации проектов в области газовой и угольной энергетики", - добавляется в нем.
https://ria.ru/20241003/rossiya-1976167147.html
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экономика, турция, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Турция, Россия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Турция заинтересована в привлечении российских компаний к энергетике

Минэнерго: Турция заинтересована в проектах в газовой и угольной энергетике

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарьерный экскаватор на каменноугольном разрезе компании "Кузбассразрезуголь"
Карьерный экскаватор на каменноугольном разрезе компании Кузбассразрезуголь - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карьерный экскаватор на каменноугольном разрезе компании "Кузбассразрезуголь". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Турция выразила заинтересованность в привлечении российских компаний к реализации проектов в газовой и угольной энергетике, сообщило Минэнерго России.
На встрече с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил перспективы создания газового хаба в республике, отмечается в сообщении.
"В свою очередь, турецкая сторона выразила заинтересованность в привлечении российских компаний к реализации проектов в области газовой и угольной энергетики", - добавляется в нем.
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ЭкономикаТурцияРоссияСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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