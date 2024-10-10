https://ria.ru/20241010/tsentrobank-1977408526.html

Центробанк указал на риски биржевых торгов в выходные

Центробанк указал на риски биржевых торгов в выходные - РИА Новости, 10.10.2024

Центробанк указал на риски биржевых торгов в выходные

ЦБ РФ указал на риски биржевых торгов в выходные, отметив, в частности, возможность искажения ценообразования, следует из ответа регулятора на соответствующий... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:31

2024-10-10T15:31

2024-10-10T15:31

экономика

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ЦБ РФ указал на риски биржевых торгов в выходные, отметив, в частности, возможность искажения ценообразования, следует из ответа регулятора на соответствующий запрос РИА Новости. Ранее управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин заявил, что Московская биржа предложила участникам рынка вторую версию концепции торгов в выходные дни, рассчитывает на их запуск не ранее 2025 года. "Законодательством и нормативными актами Банка России не запрещено проводить организованные торги в выходные дни. Вместе с тем запуск торгов в выходные дни сопряжен с рядом проблемных аспектов. К таким аспектам относятся вопросы рисков искажения ценообразования, управление рисками участников торгов и их клиентов, издержки инфраструктурных организаций и профессиональных участников для организации работы в выходные дни", - ответил ЦБ. Регулятор также указал, что сервисы брокеров по торгам в выходные не являются торгами. Это внебиржевые сделки брокера с клиентом, уточнил он. "Банк России в настоящее время обсуждает с рынком и инвесторами возможность и целесообразность проведения биржевых торгов в выходные с учетом обозначенных вопросов", - резюмировал регулятор.

https://ria.ru/20241007/aktsiya-1976861498.html

https://ria.ru/20240927/tsb-1974965592.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)