https://ria.ru/20241010/trevoga-1977311150.html
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2024
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T01:48
2024-10-10T01:48
2024-10-10T01:48
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных областях была объявлена с 20.50 среды по 01.41 четверга (совпадает с мск). Воздушная тревога также звучит на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черкасская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще десяти областях Украины объявили воздушную тревогу