https://ria.ru/20241010/transport-1977343681.html

Маск рассказал, когда весь транспорт станет полностью автономным

Маск рассказал, когда весь транспорт станет полностью автономным - РИА Новости, 10.10.2024

Маск рассказал, когда весь транспорт станет полностью автономным

Американский предприниматель Илон Маск считает, что в течение ближайших 50 лет управление всеми видами транспорта будет полностью автоматизированным, не будет... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:27

2024-10-10T10:27

2024-10-10T10:27

илон маск

технологии

сша

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что в течение ближайших 50 лет управление всеми видами транспорта будет полностью автоматизированным, не будет требовать участия водителя. Пользователь соцсети X обратил внимание на то, что темпы развития транспорта стремительно ускорились за последние несколько сотен лет. Он отметил, что в течение двух тысяч лет человечеству было доступно только передвижение верхом, в повозке с лошадьми или на парусных судах, однако уже в 1970 году видов транспорта стало больше и они стали более совершенными: теперь люди могут перемещаться на велосипедах, поездах, метро, автомобилях, автобусах, самолетах и космических кораблях. "И весь транспорт станет полностью автономным в течение 50 лет", - прокомментировал это наблюдение Маск.

https://ria.ru/20240413/mask-1939803063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

илон маск, технологии, сша