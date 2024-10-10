Маск рассказал, когда весь транспорт станет полностью автономным
Маск: в ближайшие 50 лет все виды транспорта станут полностью автономными
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИспытания первого в России беспилотного пассажирского автобуса
Испытания первого в России беспилотного пассажирского автобуса. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что в течение ближайших 50 лет управление всеми видами транспорта будет полностью автоматизированным, не будет требовать участия водителя.
Пользователь соцсети X обратил внимание на то, что темпы развития транспорта стремительно ускорились за последние несколько сотен лет. Он отметил, что в течение двух тысяч лет человечеству было доступно только передвижение верхом, в повозке с лошадьми или на парусных судах, однако уже в 1970 году видов транспорта стало больше и они стали более совершенными: теперь люди могут перемещаться на велосипедах, поездах, метро, автомобилях, автобусах, самолетах и космических кораблях.
"И весь транспорт станет полностью автономным в течение 50 лет", - прокомментировал это наблюдение Маск.