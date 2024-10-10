https://ria.ru/20241010/toljatti-1977367784.html

Похороны убитых в Тольятти девочек пройдут в четверг

Похороны убитых в Тольятти девочек пройдут в четверг - РИА Новости, 10.10.2024

Похороны убитых в Тольятти девочек пройдут в четверг

Похороны девочек 2 и 5 лет, чьи тела с ножевыми ранениями нашли во вторник в квартире в Тольятти, пройдут в четверг, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:34

2024-10-10T12:34

2024-10-10T12:34

происшествия

тольятти

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САМАРА, 10 окт - РИА Новости. Похороны девочек 2 и 5 лет, чьи тела с ножевыми ранениями нашли во вторник в квартире в Тольятти, пройдут в четверг, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Похороны будут сегодня", - сказал собеседник агентства. Ранее в СУСК России по Самарской области сообщили, что во вторник вечером в одной из квартир дома в Комсомольском районе города Тольятти обнаружены тела двух девочек 2 и 5 лет со множественными ножевыми ранениями. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних). На причастность к совершению убийства проверяется 13-летняя сестра погибших, сейчас ее поместили в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что родителей двух убитых девочек в момент совершения преступления допрашивали по делу о незаконном проникновении в жилье, заявление ранее подавала сама женщина на своего сожителя. Мужчина бил женщину и изменял ей, однако позже они помирились и стали снова жить вместе. На время их допроса с детьми осталась 13-летняя дочь, тела девочек нашла их 10-летняя сестра. Тринадцатилетняя девочка дала признательные показания правоохранительным органам. Другой источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что всего в семье воспитывалось пять детей: девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет - от второго, с которым жила женщина.

https://ria.ru/20241008/ubiystvo-1977074169.html

тольятти

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происшествия, тольятти