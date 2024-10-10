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Российские военные уничтожили технику ВСУ во время проведения ротации - РИА Новости, 10.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:59 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/svo-1977440460.html
Российские военные уничтожили технику ВСУ во время проведения ротации
Российские военные уничтожили технику ВСУ во время проведения ротации - РИА Новости, 10.10.2024
Российские военные уничтожили технику ВСУ во время проведения ротации
Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили с помощью боевых дронов технику и живую силу ВСУ во время проведения ротации на позициях в Харьковской... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:59
2024-10-10T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили с помощью боевых дронов технику и живую силу ВСУ во время проведения ротации на позициях в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью БПЛА в ночное время были выявлены несколько единиц боевой техники и живая сила ВСУ в Харьковской области. Боевики ВСУ пытались провести ротацию подразделений на своих боевых позициях", - говорится в сообщении. Выждав подходящий момент, когда транспортные средства доставят украинских военных на места высадки, разведчики группировки войск "Запад" с использованием боевых дронов нанесли внезапные удары. Поразив боевую технику, военнослужащие последовательно уничтожили пытающегося скрыться противника, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240905/minoborony-1970831001.html
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в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили технику ВСУ во время проведения ротации

Минобороны: ВС России уничтожили технику и живую силу ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили с помощью боевых дронов технику и живую силу ВСУ во время проведения ротации на позициях в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью БПЛА в ночное время были выявлены несколько единиц боевой техники и живая сила ВСУ в Харьковской области. Боевики ВСУ пытались провести ротацию подразделений на своих боевых позициях", - говорится в сообщении.
Выждав подходящий момент, когда транспортные средства доставят украинских военных на места высадки, разведчики группировки войск "Запад" с использованием боевых дронов нанесли внезапные удары. Поразив боевую технику, военнослужащие последовательно уничтожили пытающегося скрыться противника, добавили в ведомстве.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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