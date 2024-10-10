https://ria.ru/20241010/svo-1977440460.html
Российские военные уничтожили технику ВСУ во время проведения ротации
Российские военные уничтожили технику ВСУ во время проведения ротации - РИА Новости, 10.10.2024
Российские военные уничтожили технику ВСУ во время проведения ротации
Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили с помощью боевых дронов технику и живую силу ВСУ во время проведения ротации на позициях в Харьковской... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:59
2024-10-10T16:59
2024-10-10T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000281_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74d49571235eacea62a4da163abbf7b0.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили с помощью боевых дронов технику и живую силу ВСУ во время проведения ротации на позициях в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью БПЛА в ночное время были выявлены несколько единиц боевой техники и живая сила ВСУ в Харьковской области. Боевики ВСУ пытались провести ротацию подразделений на своих боевых позициях", - говорится в сообщении. Выждав подходящий момент, когда транспортные средства доставят украинских военных на места высадки, разведчики группировки войск "Запад" с использованием боевых дронов нанесли внезапные удары. Поразив боевую технику, военнослужащие последовательно уничтожили пытающегося скрыться противника, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240905/minoborony-1970831001.html
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000281_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_29a7725c09f050100c927dbee53bc180.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили технику ВСУ во время проведения ротации
Минобороны: ВС России уничтожили технику и живую силу ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили с помощью боевых дронов технику и живую силу ВСУ во время проведения ротации на позициях в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью БПЛА в ночное время были выявлены несколько единиц боевой техники и живая сила ВСУ в Харьковской области. Боевики ВСУ пытались провести ротацию подразделений на своих боевых позициях", - говорится в сообщении.
Выждав подходящий момент, когда транспортные средства доставят украинских военных на места высадки, разведчики группировки войск "Запад" с использованием боевых дронов нанесли внезапные удары. Поразив боевую технику, военнослужащие последовательно уничтожили пытающегося скрыться противника, добавили в ведомстве.