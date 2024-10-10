https://ria.ru/20241010/svo-1977440460.html

Российские военные уничтожили технику ВСУ во время проведения ротации

Российские военные уничтожили технику ВСУ во время проведения ротации - РИА Новости, 10.10.2024

Российские военные уничтожили технику ВСУ во время проведения ротации

Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили с помощью боевых дронов технику и живую силу ВСУ во время проведения ротации на позициях в Харьковской... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:59

2024-10-10T16:59

2024-10-10T16:59

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили с помощью боевых дронов технику и живую силу ВСУ во время проведения ротации на позициях в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью БПЛА в ночное время были выявлены несколько единиц боевой техники и живая сила ВСУ в Харьковской области. Боевики ВСУ пытались провести ротацию подразделений на своих боевых позициях", - говорится в сообщении. Выждав подходящий момент, когда транспортные средства доставят украинских военных на места высадки, разведчики группировки войск "Запад" с использованием боевых дронов нанесли внезапные удары. Поразив боевую технику, военнослужащие последовательно уничтожили пытающегося скрыться противника, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240905/minoborony-1970831001.html

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в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины