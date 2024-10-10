https://ria.ru/20241010/stimuly-1977470101.html

В ПСБ предложили создавать новые стимулы для фондового рынка

В ПСБ предложили создавать новые стимулы для фондового рынка - РИА Новости, 10.10.2024

В ПСБ предложили создавать новые стимулы для фондового рынка

В условиях продолжительного цикла жесткой денежно-кредитной политики фондовому рынку необходимы дополнительные инструменты и стимулы для привлечения частных... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:17

2024-10-10T19:17

2024-10-10T19:17

экономика

науфор

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псб (банк псб)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В условиях продолжительного цикла жесткой денежно-кредитной политики фондовому рынку необходимы дополнительные инструменты и стимулы для привлечения частных инвестиций, считает старший вице-президент – директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев. Заявление прозвучало на сессии "Розничные инвесторы" в рамках Уральской конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок". Дискуссия прошла с участием представителей Банка России, НАУФОР, ведущих банков, инвестиционных и финансовых организаций. По мнению Жоголева, слова которого приводит пресс-служба банка, по новому инструменту стимулирования долгосрочных сбережений россиян – индивидуальному инвестиционному счету третьего типа - должна быть предусмотрена большая гибкость. "Необходимо стимулировать интерес частных инвесторов к долгосрочным инструментам, которые должны работать по принципу рантье - чтобы клиенты могли частично выводить полученные доходы", - сказал Жоголев. Он подчеркнул особую роль профессиональных участников рынка в формировании культуры долгосрочных инвестиций среди россиян. "Во многом на профучастниках лежит ответственность за формирование культуры инвестиций у клиентов. Крупные финансовые группы должны создавать условия для поддержания интереса к продуктам фондового рынка не только, когда ключевая ставка низкая, но и в период роста ставок и повышения доходности по депозитам. Длинные деньги появляются тогда, когда профессиональные участники предлагают максимально полный сервис частным инвесторам. Когда клиент в рамках одной финансовой группы может решить все свои задачи - может разместить средства в доверительное управление, на депозитах, в продуктах коллективных инвестиций, получить услугу налогового консультирования или структурирования активов", - отметил Жоголев. Также участники дискуссии обсудили наиболее эффективные инструменты фондового рынка в период высоких ставок. Среди перспективных инструментов фондового рынка Жоголев выделил "голубые фишки, из которых можно будет формировать портфель в период разворота рынка", а также облигации с плавающим купоном, который привязан к ключевой ставке ЦБ или денежному рынку. В рамках дискуссии о системе формирования культуры инвестиций и обучения частных инвесторов участники сессии также обсудили вопросы страхования инвестсчетов, обращение цифровых финансовых активов, меры по борьбе с мисселингом.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, науфор, центральный банк рф (цб рф), псб (банк псб)