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Спецоперация, 10 октября: ВС России уничтожили установки ЗРК Patriot - РИА Новости, 10.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 10.10.2024 (обновлено: 18:47 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977464628.html
Спецоперация, 10 октября: ВС России уничтожили установки ЗРК Patriot
Спецоперация, 10 октября: ВС России уничтожили установки ЗРК Patriot - РИА Новости, 10.10.2024
Спецоперация, 10 октября: ВС России уничтожили установки ЗРК Patriot
Российские авиация, артиллерия и беспилотники поразили две пусковые установки ЗРК Patriot американского производства, а также кабину боевого управления,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:45
2024-10-10T18:47
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
владимир рогов
марк рютте
вооруженные силы рф
нато
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и беспилотники поразили две пусковые установки ЗРК Patriot американского производства, а также кабину боевого управления, сообщили в Минобороны РФ. Суммарные потери ВСУ за сутки составили до 1955 военнослужащих, следует из сводки МО. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 96 вне зоны проведения специальной военной операции, информирует ведомство. Российская ПВО за ночь уничтожила 92 украинских беспилотника над семью регионами России и над акваторией Азовского моря, говорится в сводке Минобороны РФ. Перехвачены и уничтожены 47 БПЛА над территорией Краснодарского края, 12 - над территорией Курской области, 9 - над территорией Ростовской, 4 - над территорией Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над территорией Воронежской области и 15 БПЛА над акваторией Азовского моря. Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая бронированная машина, а также миномет, станция радиоэлектронной борьбы и автомобиль, следует из сводки МО. Отражены две атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Камышевка. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и автомобиль. Удары вглубь России ничего не изменятГенсек НАТО Марк Рютте в ходе визита в Британию заявил, что разрешение на использование дальнобойных ракет западного производства для нанесения ударов вглубь России не изменит кардинально ситуацию в российско-украинском конфликте и призвал не фокусироваться на этом вопросе. Он комментировал настойчивые просьбы Владимира Зеленского о необходимости такого разрешения, в котором ему пока отказывают. Рютте указал, что только Британия тратит три миллиарда фунтов стерлингов в год на военную помощь Украине, США недавно согласовали новый пакет помощи Киеву на восемь миллиардов долларов, большую помощь оказывают Германия и Франция, Дания и другие государства альянса. Кроме того, генсек НАТО повторил свой тезис о том, что удары вглубь России якобы возможны с юридической точки зрения, однако такие решения принимают исключительно государства, поставляющие соответствующие системы Киеву. Накануне в Пентагоне заявили, что США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России с учетом угрозы эскалации. Безуглая раскритиковала СырскогоДепутат украинского парламента Марьяна Безуглая уже в который раз раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского из-за уничтожения российскими силами еще одного комплекса ВСУ Patriot и призвала его уйти в отставку, написав это в своем Telegram-канале. Накануне Минобороны РФ заявило, что расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу противника в Днепропетровской области, еще одна пусковая установка Patriot повреждена. По мнению депутата ВР, все это происходит "из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности". Глава МИД Венгрии предостерегла вступление Украины в НАТОЕсли Украина будет принята в НАТО в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, поскольку Украина находится в состоянии войны с Россией, и если она в текущих обстоятельствах будет принята в альянс, то это будет означать начало третьей мировой войны. Он напомнил на полях газового форума, что Венгрия всегда выступала против прямой конфронтации между Россией и НАТО. Будут ли выделены деньги для Украины?Механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов РФ, как ожидается, 22 октября поступит на утверждение в Европарламент, сообщает газета Politico. Кроме того, в рамках нового проекта бюджета Франции ожидается выделить помощь Украине. Ее анонсировал французский премьер Мишель Барнье. Бюджет предполагает совокупно экономию и рост налогов на 60 миллиардов евро, что станет безумием, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Он написал в соцсети X, что "в тот самый день, когда правительство Барнье и Макрона собирается представить французам бюджет с жесткой экономией на 2025 год, согласно которому 60 миллиардов отнимаются у французов в сфере здравоохранения, из пенсий, государственных служб, а налоги повышаются... Зеленский во второй половине дня получит из рук Макрона в Елисейском дворце новый чек на 3 миллиарда евро". По его словам, вместо финансирования французских больниц деньги уйдут на "войну и коррупцию". Филиппо предлагает остановить это безумие и не принимать Зеленского, который попрошайничает от имени НАТО, и не давать больше ни единого цента и никакого оружия Украине. Зеленский пытается втянуть все больше стран в конфликтПредложенный Владимиром Зеленским план, предусматривающий вступление Украины в НАТО, приведет мир к глобальному конфликту, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что обратился к участникам третьего саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", где сообщил о разработке "плана победы". В частности, первый пункт плана предусматривает приглашение Украины в НАТО, так как вступление в альянс, по словам Зеленского, были бы "реальными шагами к миру". Зеленский хочет глобального конфликта. Вступление в НАТО постукраинского пространства, подконтрольного Зеленскому, приведет к прямому военному столкновению с альянсом, сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский пытается втянуть все больше стран в военный конфликт, чтобы разжечь мировую войну. Рогова радует, что инстинкт самосохранения у части западных элит присутствует, так как они прекрасно понимают, чем им грозит вступление Украины в НАТО.
https://ria.ru/20241010/vsu-1977391083.html
https://ria.ru/20241010/politolog-1977461770.html
https://ria.ru/20240928/syrskiy-1975253822.html
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украина, владимир зеленский, владимир рогов, марк рютте, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Марк Рютте, Вооруженные силы РФ, НАТО

Спецоперация, 10 октября: ВС России уничтожили установки ЗРК Patriot

© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и беспилотники поразили две пусковые установки ЗРК Patriot американского производства, а также кабину боевого управления, сообщили в Минобороны РФ.
Суммарные потери ВСУ за сутки составили до 1955 военнослужащих, следует из сводки МО.
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Российские войска нанесли удары по скоплениям техники ВСУ в Курской области
Вчера, 14:17
Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 96 вне зоны проведения специальной военной операции, информирует ведомство.
Российская ПВО за ночь уничтожила 92 украинских беспилотника над семью регионами России и над акваторией Азовского моря, говорится в сводке Минобороны РФ.
Перехвачены и уничтожены 47 БПЛА над территорией Краснодарского края, 12 - над территорией Курской области, 9 - над территорией Ростовской, 4 - над территорией Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над территорией Воронежской области и 15 БПЛА над акваторией Азовского моря.
Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая бронированная машина, а также миномет, станция радиоэлектронной борьбы и автомобиль, следует из сводки МО.
Отражены две атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Камышевка. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и автомобиль.

Удары вглубь России ничего не изменят

Генсек НАТО Марк Рютте в ходе визита в Британию заявил, что разрешение на использование дальнобойных ракет западного производства для нанесения ударов вглубь России не изменит кардинально ситуацию в российско-украинском конфликте и призвал не фокусироваться на этом вопросе.
Он комментировал настойчивые просьбы Владимира Зеленского о необходимости такого разрешения, в котором ему пока отказывают.
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Политолог рассказал о возможном ответе Москвы на удары вглубь России
Вчера, 18:31
Рютте указал, что только Британия тратит три миллиарда фунтов стерлингов в год на военную помощь Украине, США недавно согласовали новый пакет помощи Киеву на восемь миллиардов долларов, большую помощь оказывают Германия и Франция, Дания и другие государства альянса.
Кроме того, генсек НАТО повторил свой тезис о том, что удары вглубь России якобы возможны с юридической точки зрения, однако такие решения принимают исключительно государства, поставляющие соответствующие системы Киеву.
Накануне в Пентагоне заявили, что США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России с учетом угрозы эскалации.

Безуглая раскритиковала Сырского

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая уже в который раз раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского из-за уничтожения российскими силами еще одного комплекса ВСУ Patriot и призвала его уйти в отставку, написав это в своем Telegram-канале.
Накануне Минобороны РФ заявило, что расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу противника в Днепропетровской области, еще одна пусковая установка Patriot повреждена.
По мнению депутата ВР, все это происходит "из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности".
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
"Прячется на даче": Безуглая потребовала объяснений от Сырского
28 сентября, 16:53

Глава МИД Венгрии предостерегла вступление Украины в НАТО

Если Украина будет принята в НАТО в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, поскольку Украина находится в состоянии войны с Россией, и если она в текущих обстоятельствах будет принята в альянс, то это будет означать начало третьей мировой войны.
Он напомнил на полях газового форума, что Венгрия всегда выступала против прямой конфронтации между Россией и НАТО.

Будут ли выделены деньги для Украины?

Механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов РФ, как ожидается, 22 октября поступит на утверждение в Европарламент, сообщает газета Politico.
Кроме того, в рамках нового проекта бюджета Франции ожидается выделить помощь Украине. Ее анонсировал французский премьер Мишель Барнье. Бюджет предполагает совокупно экономию и рост налогов на 60 миллиардов евро, что станет безумием, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Вучич внес поправки в декларацию по поддержке Украины
Вчера, 16:04
Он написал в соцсети X, что "в тот самый день, когда правительство Барнье и Макрона собирается представить французам бюджет с жесткой экономией на 2025 год, согласно которому 60 миллиардов отнимаются у французов в сфере здравоохранения, из пенсий, государственных служб, а налоги повышаются... Зеленский во второй половине дня получит из рук Макрона в Елисейском дворце новый чек на 3 миллиарда евро".
По его словам, вместо финансирования французских больниц деньги уйдут на "войну и коррупцию".
Филиппо предлагает остановить это безумие и не принимать Зеленского, который попрошайничает от имени НАТО, и не давать больше ни единого цента и никакого оружия Украине.

Зеленский пытается втянуть все больше стран в конфликт

Предложенный Владимиром Зеленским план, предусматривающий вступление Украины в НАТО, приведет мир к глобальному конфликту, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что обратился к участникам третьего саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", где сообщил о разработке "плана победы". В частности, первый пункт плана предусматривает приглашение Украины в НАТО, так как вступление в альянс, по словам Зеленского, были бы "реальными шагами к миру".
Зеленский хочет глобального конфликта. Вступление в НАТО постукраинского пространства, подконтрольного Зеленскому, приведет к прямому военному столкновению с альянсом, сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленский пытается втянуть все больше стран в военный конфликт, чтобы разжечь мировую войну.
Рогова радует, что инстинкт самосохранения у части западных элит присутствует, так как они прекрасно понимают, чем им грозит вступление Украины в НАТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
СМИ рассказали, на что готов пойти Зеленский по Украине
Вчера, 09:34
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир РоговМарк РюттеВооруженные силы РФНАТО
 
 
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