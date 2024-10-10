https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977428394.html
Штурмовики группировки "Днепр" готовятся к форсированию водной преграды
Штурмовики группировки "Днепр" готовятся к форсированию водной преграды - РИА Новости, 10.10.2024
Штурмовики группировки "Днепр" готовятся к форсированию водной преграды
Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" готовят к форсированию водной преграды, штурму укрепрайона и городской застройки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:26
2024-10-10T16:26
2024-10-10T16:26
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ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" готовят к форсированию водной преграды, штурму укрепрайона и городской застройки, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за их тренировкой. "Итак, у них первый номер ложится здесь, пропускает группу. Номер два ложится здесь - садится на контроль дороги. Забирает контроль дороги. Номер три будет перебегать и занимать здесь места. Взял контроль. Раз, два - фланг, фланг взял. Третий перебегает… И сразу разворачивается и занимает тыловую зону. Контроль тыла взят", - объяснил офицер по боевой подготовке. Бойцы штурмовых подразделений тщательно отрабатывают все элементы, необходимые для форсирования водной преграды, взятия укрепленных береговых позиций противника и штурма города. Штурмовики преодолевают водную преграду и на катерах и там, где необходима скрытность - вплавь с помощью спецсредств. Для полной имитации условий реального боя на их пути подрывают тротиловые шашки, имитирующие артобстрел со стороны противника. Высадившись, штурмовки формируют береговой плацдарм: берут под контроль фланги, тыл, штурмуют окопы противника. Затем приступают к штурму городской застройки. "Заходят подковой - с правого, и с левого фланга. Правая группа будет правый дом отрабатывать с "Мухи", левая будет отрабатывать при помощи FPV", - говорит инструктор. Штурмовик с позывным "Шах", проходящий подготовку по переправе и штурму города, говорит, что все полученные навыки, вероятно, могут пригодиться его подразделению в будущем при активных боевых действиях.
https://ria.ru/20240713/obespechenie-1959377641.html
https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977364256.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Штурмовики группировки "Днепр" готовятся к форсированию водной преграды
Штурмовиков из "Днепра" готовят к форсированию реки и взятию города
ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" готовят к форсированию водной преграды, штурму укрепрайона и городской застройки, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за их тренировкой.
"Итак, у них первый номер ложится здесь, пропускает группу. Номер два ложится здесь - садится на контроль дороги. Забирает контроль дороги. Номер три будет перебегать и занимать здесь места. Взял контроль. Раз, два - фланг, фланг взял. Третий перебегает… И сразу разворачивается и занимает тыловую зону. Контроль тыла взят", - объяснил офицер по боевой подготовке.
Бойцы штурмовых подразделений тщательно отрабатывают все элементы, необходимые для форсирования водной преграды, взятия укрепленных береговых позиций противника и штурма города.
Штурмовики преодолевают водную преграду и на катерах и там, где необходима скрытность - вплавь с помощью спецсредств. Для полной имитации условий реального боя на их пути подрывают тротиловые шашки, имитирующие артобстрел со стороны противника.
Высадившись, штурмовки формируют береговой плацдарм: берут под контроль фланги, тыл, штурмуют окопы противника. Затем приступают к штурму городской застройки.
"Заходят подковой - с правого, и с левого фланга. Правая группа будет правый дом отрабатывать с "Мухи", левая будет отрабатывать при помощи FPV", - говорит инструктор.
Штурмовик с позывным "Шах", проходящий подготовку по переправе и штурму города, говорит, что все полученные навыки, вероятно, могут пригодиться его подразделению в будущем при активных боевых действиях.