https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977428394.html

Штурмовики группировки "Днепр" готовятся к форсированию водной преграды

Штурмовики группировки "Днепр" готовятся к форсированию водной преграды - РИА Новости, 10.10.2024

Штурмовики группировки "Днепр" готовятся к форсированию водной преграды

Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" готовят к форсированию водной преграды, штурму укрепрайона и городской застройки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:26

2024-10-10T16:26

2024-10-10T16:26

специальная военная операция на украине

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" готовят к форсированию водной преграды, штурму укрепрайона и городской застройки, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за их тренировкой. "Итак, у них первый номер ложится здесь, пропускает группу. Номер два ложится здесь - садится на контроль дороги. Забирает контроль дороги. Номер три будет перебегать и занимать здесь места. Взял контроль. Раз, два - фланг, фланг взял. Третий перебегает… И сразу разворачивается и занимает тыловую зону. Контроль тыла взят", - объяснил офицер по боевой подготовке. Бойцы штурмовых подразделений тщательно отрабатывают все элементы, необходимые для форсирования водной преграды, взятия укрепленных береговых позиций противника и штурма города. Штурмовики преодолевают водную преграду и на катерах и там, где необходима скрытность - вплавь с помощью спецсредств. Для полной имитации условий реального боя на их пути подрывают тротиловые шашки, имитирующие артобстрел со стороны противника. Высадившись, штурмовки формируют береговой плацдарм: берут под контроль фланги, тыл, штурмуют окопы противника. Затем приступают к штурму городской застройки. "Заходят подковой - с правого, и с левого фланга. Правая группа будет правый дом отрабатывать с "Мухи", левая будет отрабатывать при помощи FPV", - говорит инструктор. Штурмовик с позывным "Шах", проходящий подготовку по переправе и штурму города, говорит, что все полученные навыки, вероятно, могут пригодиться его подразделению в будущем при активных боевых действиях.

https://ria.ru/20240713/obespechenie-1959377641.html

https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977364256.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность