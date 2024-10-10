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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 10.10.2024
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12:18 10.10.2024 (обновлено: 12:19 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977364256.html
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 10.10.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
ВСУ потеряли за сутки до 120 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:18
2024-10-10T12:19
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 120 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Копани Запорожской области и Доброволье Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", уточнили в ведомстве.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, франция
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Франция
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две контратаки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 120 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Копани Запорожской области и Доброволье Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", уточнили в ведомстве.
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