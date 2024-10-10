https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977364256.html

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 10.10.2024

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

ВСУ потеряли за сутки до 120 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:18

2024-10-10T12:18

2024-10-10T12:19

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 120 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Копани Запорожской области и Доброволье Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241009/spetsoperatsiya-1977303494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, франция