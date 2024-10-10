https://ria.ru/20241010/slutskij-1977487971.html

Блиц-турне Зеленского по Европе похоже на агонию, заявил Слуцкий

Блиц-турне Зеленского по Европе похоже на агонию, заявил Слуцкий - РИА Новости, 10.10.2024

Блиц-турне Зеленского по Европе похоже на агонию, заявил Слуцкий

Блиц-турне Владимира Зеленского по Европе с презентацией так называемого "плана победы" выглядит как агония на фоне переноса второго "саммита мира" и встречи в... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T22:33

2024-10-10T22:33

2024-10-10T23:14

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Блиц-турне Владимира Зеленского по Европе с презентацией так называемого "плана победы" выглядит как агония на фоне переноса второго "саммита мира" и встречи в Рамштайне, считает глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Блиц-турне Зеленского по Европе с презентацией так называемого "плана победы" похоже на агонию на фоне отмены переноса второго "саммита мира" и встречи в Рамштайне", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале. Он отметил, что Зеленский пытается убедить европейских лидеров принять Украину в НАТО, поставлять больше оружия, разрешить удары вглубь России и объявить обо всем этом до выборов в США. "Реализация такого сценария, уверяет кровавый клоун, позволит завершить конфликт в 2025 году. Только кто в здравом уме поверит в подобное? Совершенно очевидно, что это (если допустить маловероятно) лишь усилит эскалацию и нарастит угрозы", - добавил парламентарий. По его словам, конфликт завершит победа русского оружия, когда все цели СВО будут достигнуты. В ином случае "план победы" Зеленского приведет лишь к глобальному конфликту, подытожил Слуцкий.

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

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Наталья Макарова

в мире, европа, украина, россия, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, нато