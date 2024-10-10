https://ria.ru/20241010/sirija-1977486094.html

Почти шесть тысяч человек пересекли границу Сирии с Ливаном за сутки

Почти шесть тысяч человек пересекли границу Сирии с Ливаном за сутки - РИА Новости, 10.10.2024

Почти шесть тысяч человек пересекли границу Сирии с Ливаном за сутки

Границу Сирии с территории Ливана за минувшие сутки через пункты пропуска пересекли 5959 человек, сообщил замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T22:13

2024-10-10T22:13

2024-10-10T22:13

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Границу Сирии с территории Ливана за минувшие сутки через пункты пропуска пересекли 5959 человек, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За сутки с территории Ливана через пункты пропуска "Аль-Арида", "Аль-Джавасия", "Аль-Дабухия", "Джаср-Аль-Камар", "Джайдут-Ябус" границу Сирийской Арабской Республики пересекли 5959 человек", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, израиль, сирия, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024