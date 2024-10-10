https://ria.ru/20241010/siluanov-1977471179.html

Силуанов предложил создать альтернативу Бреттон-Вуду

Силуанов предложил создать альтернативу Бреттон-Вуду - РИА Новости, 10.10.2024

Силуанов предложил создать альтернативу Бреттон-Вуду

Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что необходимо создавать альтернативу Бреттон-Вудской системе, и предложил подумать над новым обликом... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:22

2024-10-10T19:22

2024-10-10T19:22

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россия

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антон силуанов

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что необходимо создавать альтернативу Бреттон-Вудской системе, и предложил подумать над новым обликом соглашений. "Надо создавать какую-то альтернативу все-таки Бреттон-Вуду, за 80 лет он уже старенький. Хорошо было бы, чтобы мы за 5 лет подумали о новом облике аля-Бреттон-Вудских соглашений, чтобы тоже были альтернативы", - сказал Силуанов на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках финансового трека БРИКС, который проходит в Москве. Третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар. Однако именно доллар стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото, и, как результат, основным средством международных платежей. Эта система потерпела неудачу всего через 23 года: ее падение началось с замедления экономического роста ведущих держав и было ускорено несколькими экономическими кризисами.

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экономика, россия, москва, антон силуанов, брикс