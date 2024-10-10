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Силуанов предложил создать альтернативу Бреттон-Вуду - РИА Новости, 10.10.2024
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19:22 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/siluanov-1977471179.html
Силуанов предложил создать альтернативу Бреттон-Вуду
Силуанов предложил создать альтернативу Бреттон-Вуду - РИА Новости, 10.10.2024
Силуанов предложил создать альтернативу Бреттон-Вуду
Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что необходимо создавать альтернативу Бреттон-Вудской системе, и предложил подумать над новым обликом... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:22
2024-10-10T19:22
экономика
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москва
антон силуанов
брикс
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что необходимо создавать альтернативу Бреттон-Вудской системе, и предложил подумать над новым обликом соглашений. "Надо создавать какую-то альтернативу все-таки Бреттон-Вуду, за 80 лет он уже старенький. Хорошо было бы, чтобы мы за 5 лет подумали о новом облике аля-Бреттон-Вудских соглашений, чтобы тоже были альтернативы", - сказал Силуанов на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках финансового трека БРИКС, который проходит в Москве. Третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар. Однако именно доллар стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото, и, как результат, основным средством международных платежей. Эта система потерпела неудачу всего через 23 года: ее падение началось с замедления экономического роста ведущих держав и было ускорено несколькими экономическими кризисами.
https://ria.ru/20241009/siluanov-1977306726.html
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экономика, россия, москва, антон силуанов, брикс
Экономика, Россия, Москва, Антон Силуанов, БРИКС
Силуанов предложил создать альтернативу Бреттон-Вуду

Силуанов предложил подумать над новым обликом Бреттон-Вудских соглашений

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что необходимо создавать альтернативу Бреттон-Вудской системе, и предложил подумать над новым обликом соглашений.
"Надо создавать какую-то альтернативу все-таки Бреттон-Вуду, за 80 лет он уже старенький. Хорошо было бы, чтобы мы за 5 лет подумали о новом облике аля-Бреттон-Вудских соглашений, чтобы тоже были альтернативы", - сказал Силуанов на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках финансового трека БРИКС, который проходит в Москве.
Третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар. Однако именно доллар стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото, и, как результат, основным средством международных платежей. Эта система потерпела неудачу всего через 23 года: ее падение началось с замедления экономического роста ведущих держав и было ускорено несколькими экономическими кризисами.
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