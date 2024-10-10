https://ria.ru/20241010/siluanov-1977471179.html
Силуанов предложил создать альтернативу Бреттон-Вуду
Силуанов предложил создать альтернативу Бреттон-Вуду - РИА Новости, 10.10.2024
Силуанов предложил создать альтернативу Бреттон-Вуду
Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что необходимо создавать альтернативу Бреттон-Вудской системе, и предложил подумать над новым обликом... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:22
2024-10-10T19:22
2024-10-10T19:22
экономика
россия
москва
антон силуанов
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929615110_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_de77431a7f4c81e3b0c6f4f15f64f237.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что необходимо создавать альтернативу Бреттон-Вудской системе, и предложил подумать над новым обликом соглашений. "Надо создавать какую-то альтернативу все-таки Бреттон-Вуду, за 80 лет он уже старенький. Хорошо было бы, чтобы мы за 5 лет подумали о новом облике аля-Бреттон-Вудских соглашений, чтобы тоже были альтернативы", - сказал Силуанов на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках финансового трека БРИКС, который проходит в Москве. Третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар. Однако именно доллар стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото, и, как результат, основным средством международных платежей. Эта система потерпела неудачу всего через 23 года: ее падение началось с замедления экономического роста ведущих держав и было ускорено несколькими экономическими кризисами.
https://ria.ru/20241009/siluanov-1977306726.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929615110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b2f877883a6471d1e67e409e78e5dcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, антон силуанов, брикс
Экономика, Россия, Москва, Антон Силуанов, БРИКС
Силуанов предложил создать альтернативу Бреттон-Вуду
Силуанов предложил подумать над новым обликом Бреттон-Вудских соглашений