https://ria.ru/20241010/shaskolskiy-1977459355.html
ФАС поддержала законопроект о цифровой экономике
ФАС поддержала законопроект о цифровой экономике - РИА Новости, 10.10.2024
ФАС поддержала законопроект о цифровой экономике
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в целом поддерживает законопроект "О платформенной экономике в Российской Федерации", однако он содержит избыточные... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:11
2024-10-10T18:11
2024-10-10T18:11
экономика
технологии
сочи
россия
максим шаскольский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в целом поддерживает законопроект "О платформенной экономике в Российской Федерации", однако он содержит избыточные механизмы, влияющие на конкуренцию, поэтому еще требует доработки, заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский. Ранее минэкономразвития предложило концепцию государственного регулирования цифровых платформ и экосистем "Цифровая платформа". Это бизнес-модель, которая должна позволить потребителям и поставщикам связываться для обмена продуктами, услугами и информацией, а также услугами и продукцией собственного производства. "В целом поддерживаем", - сказал Шаскольский журналистам, говоря о соответствующем законопроекте, на полях III Всероссийской конференции в сфере закупок "ФАС про Госзаказ", которая проходит в Сочи. "Мы направили свои предложения коллегам и коллеги часть замечаний учли, сейчас идет работа над согласованием и концепцией. Там есть определенно избыточные на наш взгляд механизмы, которые могут на конкуренцию, на условия повлиять. Мы работали совместно с коллегами, у нас есть достаточно глубокая экспертиза таких рынков, поэтому мы, я думаю, выйдем на хороший результат, но сейчас рано говорить, что получилось", - добавил он. Всероссийская конференция в сфере закупок "ФАС про Госзаказ" проходит в Сочи до 11 октября. Это единственное мероприятие, посвященное государственным закупкам, которое проводится по инициативе антимонопольного регулятора. Организатор конференции - ФБУ "Информационно-технический центр ФАС России". В этом году в конференции участвуют более 70 субъектов РФ и свыше 30 представителей органов исполнительной власти.
https://ria.ru/20241010/fas-1977397800.html
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РИА Новости
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экономика, технологии, сочи, россия, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Технологии, Сочи, Россия, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС поддержала законопроект о цифровой экономике
Шаскольский: ФАС поддерживает законопроект Минэка о цифровой экономике
СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в целом поддерживает законопроект "О платформенной экономике в Российской Федерации", однако он содержит избыточные механизмы, влияющие на конкуренцию, поэтому еще требует доработки, заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский.
Ранее минэкономразвития предложило концепцию государственного регулирования цифровых платформ и экосистем "Цифровая платформа". Это бизнес-модель, которая должна позволить потребителям и поставщикам связываться для обмена продуктами, услугами и информацией, а также услугами и продукцией собственного производства.
"В целом поддерживаем", - сказал Шаскольский журналистам, говоря о соответствующем законопроекте, на полях III Всероссийской конференции в сфере закупок "ФАС про Госзаказ", которая проходит в Сочи
.
"Мы направили свои предложения коллегам и коллеги часть замечаний учли, сейчас идет работа над согласованием и концепцией. Там есть определенно избыточные на наш взгляд механизмы, которые могут на конкуренцию, на условия повлиять. Мы работали совместно с коллегами, у нас есть достаточно глубокая экспертиза таких рынков, поэтому мы, я думаю, выйдем на хороший результат, но сейчас рано говорить, что получилось", - добавил он.
Всероссийская конференция в сфере закупок "ФАС про Госзаказ" проходит в Сочи до 11 октября. Это единственное мероприятие, посвященное государственным закупкам, которое проводится по инициативе антимонопольного регулятора. Организатор конференции - ФБУ "Информационно-технический центр ФАС России". В этом году в конференции участвуют более 70 субъектов РФ и свыше 30 представителей органов исполнительной власти.