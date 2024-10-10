https://ria.ru/20241010/shabutdinov-1977439267.html

Суд продлил арест Шабутдинову по делу о мошенничестве

Суд продлил арест Шабутдинову по делу о мошенничестве - РИА Новости, 10.10.2024

Суд продлил арест Шабутдинову по делу о мошенничестве

Таганский суд Москвы продлил арест до начала ноября бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:54

2024-10-10T16:54

2024-10-10T16:54

происшествия

москва

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы продлил арест до начала ноября бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить Шабутдинову срок содержания под стражей до 3 ноября", - огласила решение судья. Адвокат Калой Ахильгов просил суд отпустить Шабутдинова из СИЗО, так как следственные действия закончены – сторона защиты сейчас знакомится с материалами дела. "Нет никакой возможности влиять на следствие и свидетелей, которые уже допрошены", - сказал Ахильгов. Шабутдинов уверил суд, что помогает следствию и в дальнейшем готов это делать. Бизнес-тренер и основатель "Лайк Центра" обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Ему предъявлено 113 эпизодов мошенничества. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Второй фигурант этого дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907431660.html

https://ria.ru/20241007/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907513269.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, аяз шабутдинов